Ещё
«Белый Квадрат»: Дедлайн продлен до 7 апреля
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Белый Квадрат»: Дедлайн продлен до 7 апреля 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Другого продления и возможности подать работы на участие в конкурсах Десятого Международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» уже не будет. Финальный дедлайн наступит ровно в 24.00 в следующую субботу.
Напомним, что работы принимаются на официальном сайте в 6 конкурсах, 17 номинациях, которые будут оцениваться оффлайн международным жюри в пяти составах из 25 стран мира, на счету которых более 200 наград Cannes Lions.
«Белый Квадрат» включен в Рейтинг креативности АКАР во всех четырех сегментах: РЕКЛАМА, БРЕНДИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СЕРВИСЫ, DIGITAL, а также во введенный с 2018 года Рейтинг эффективности АКАР, в котором учитываются победы в конкурсе Creative Effectiveness, помимо креативной идеи оценивающем эффективность реализованных проектов, созданных и демонстрирующих результаты в течение последних двух лет.
За годы работы Фестиваль высоко оценен профессиональным сообществом разных стран, в том числе представителями наиболее авторитетного мирового рейтинга креативности The Gunn Report, за высокий уровень организации Фестиваля, состава жюри и конкурсных работ. «Белый Квадрат» включен также в глобальный рейтинг креативности AdForum Business Creative Report.
Победители «Белого Квадрата» широко освещаются в международных СМИ, насчитывая более 30 публикаций на ведущих индустриальных интернет-ресурсах СНГ и Европы.
К участию в Фестивале приглашаются коммуникационные, креативные, брендинговые, PR, медиа агентства, дизайн и digital студии, а также индивидуальные творческие персоны, желающие заявить о себе на одном из крупнейших креативных событий Восточной Европы.
Sostav.ru: последние новости
Имиджевую заставку для «Киностудии КИТ» снял оскароносный режиссер 11-й Фестиваль «Герой нашего времени» пройдет в Туле Киношкола «Индустрия» проведет public-talk «Кино на миллиард»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение