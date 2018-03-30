Представители Всероссийского общества инвалидов проведет пасхальный концерт в Щербинке

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Пасхальный благотворительный концерт пройдет 1 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка. Об этом сообщил председатель организации Всероссийского общества инвалидов в Щербинке Виктор Суров.

— У нас запланирован праздничный концерт с выступлением православного хора из города Подольск. И запланировано вручение подарков всем членам нашей организации, — сообщил Виктор Суров.

Начало мероприятия запланировано на 14:00.

Всего в ячейке Всероссийского общества инвалидов в Щербинке состоит около 150 человек.