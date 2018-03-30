Ещё
Представители Всероссийского общества инвалидов проведет пасхальный концерт в Щербинке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Представители Всероссийского общества инвалидов проведет пасхальный концерт в Щербинке 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Пасхальный благотворительный концерт пройдет 1 апреля во Дворце культуры городского округа Щербинка. Об этом сообщил председатель организации Всероссийского общества инвалидов в Щербинке Виктор Суров.
— У нас запланирован праздничный концерт с выступлением православного хора из города Подольск. И запланировано вручение подарков всем членам нашей организации, — сообщил Виктор Суров.
Начало мероприятия запланировано на 14:00.
Всего в ячейке Всероссийского общества инвалидов в Щербинке состоит около 150 человек.
Администрация городского округа Щербинка: последние новости
Неделя детской и юношеской книги прошла в Щербинке Драматическому театру «Сфера» исполнилось 25 лет Новая образовательная площадка для дошкольников открылась в Щербинке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»77
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Как и за что артисты получают звания7
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение