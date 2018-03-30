Депутаты хотят разрешить использовать маткапитал на покупку автомобиля

Покупка машины отечественного автопрома, оздоровительный досуг и лечение, в том числе и за рубежом. Эти пункты предложили добавить в перечень использования материнского капитала. Такая инициатива прозвучала сегодня на заседании парламентской ассоциации Северо-Запада России. Это совещательный орган, в который есть представители всех 11 регионов.

Так же участники намерены предложить тиражировать практику адресной помощи многодетным семьям, которая успешно реализуется в Калининградской области. Речь идёт о единовременной выплате при рождении тройни, или на 4 и 5 ребенка. А так же повсеместно внедрить практику ограничения выплат материнского капитала.

— У нас получают материнский капитал. Областной материнский капитал, те у кого на одного человека меньше трех минимальных оплат труда, это приблизительно на одного человека 40 тысяч, если многодетная семья, то получается 200 тысяч. Когда мы принимали закон и ограничивали, депутаты и представители бизнеса выступали и говорили, что они не нуждаются, мы за ним никогда не приходили и не придём.