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Жителям Лобни 31 марта расскажут об основателях местной хлопкопрядильной фабрики
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Жителям Лобни 31 марта расскажут об основателях местной хлопкопрядильной фабрики 

РИАМО 23 минуты назад
Фото: РИАМО
Лекцию-презентацию «Купцы Крестовниковы в Лобне и окрестностях» проведут в музее истории Лобни 31 марта, сообщила Лобненскому информагентству лектор и краевед Татьяна Рогова.
«Лекция-презентация «Купцы Крестовниковы в Лобне и окрестностях» состоится в рамках авторского проекта краеведа «Моя Лобня» 31 марта. Хлопкопрядильную фабрику в микрорайоне Красная Поляна основали купцы Крестовниковы. Многие здания, построенные ими в XIX — начале ХХ века, используются до сих пор», — сказала Рогова.
По ее словам, на лекции слушатели смогут узнать о том, какие еще объекты в Лобне и окрестностях связаны с Крестовниковыми.
По информации агентства, лекция начнется в 14:00. Вход свободный.
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