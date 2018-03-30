Жителям Лобни 31 марта расскажут об основателях местной хлопкопрядильной фабрики

Лекцию-презентацию «Купцы Крестовниковы в Лобне и окрестностях» проведут в музее истории Лобни 31 марта, сообщила Лобненскому информагентству лектор и краевед Татьяна Рогова.

«Лекция-презентация «Купцы Крестовниковы в Лобне и окрестностях» состоится в рамках авторского проекта краеведа «Моя Лобня» 31 марта. Хлопкопрядильную фабрику в микрорайоне Красная Поляна основали купцы Крестовниковы. Многие здания, построенные ими в XIX — начале ХХ века, используются до сих пор», — сказала Рогова.

По ее словам, на лекции слушатели смогут узнать о том, какие еще объекты в Лобне и окрестностях связаны с Крестовниковыми.

По информации агентства, лекция начнется в 14:00. Вход свободный.