Сборник поэзии и прозы «Матрешки online» издан в Ханты-Мансийске

В библиоруме «БуквА» Городской централизованной библиотечной системы прошла презентация сборника поэзии и прозы молодых авторов «МАТРЁШКИonline». Это первый в Югре сборник, созданный в формате сетевого общения. В книгу вошли комментарии к стихам известных людей города — поэтов, писателей, журналистов, общественников, политиков, спортсменов. Концепция сборника родилась в соцсетях, у участников городского литературного объединения «Югорские ваганты». Стихи, предлагаемые к публикации, выкладывались в специально созданной группе «Вконтакте», их комментировали все желающие: хвалили и критиковали, размещали стихотворные отклики на темы произведений и даже пародировали. Самые популярные произведения вошли в бумажный вариант — вместе с самыми интересными комментариями, лайками и аватарками.