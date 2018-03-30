Сборник поэзии и прозы «Матрешки online» издан в Ханты-Мансийске 

В библиоруме «БуквА» Городской централизованной библиотечной системы прошла презентация сборника поэзии и прозы молодых авторов «МАТРЁШКИonline». Это первый в Югре сборник, созданный в формате сетевого общения. В книгу вошли комментарии к стихам известных людей города — поэтов, писателей, журналистов, общественников, политиков, спортсменов. Концепция сборника родилась в соцсетях, у участников городского литературного объединения «Югорские ваганты». Стихи, предлагаемые к публикации, выкладывались в специально созданной группе «Вконтакте», их комментировали все желающие: хвалили и критиковали, размещали стихотворные отклики на темы произведений и даже пародировали. Самые популярные произведения вошли в бумажный вариант — вместе с самыми интересными комментариями, лайками и аватарками.
Инициатор проекта, писательница Елена Капитанова изобразила всех тринадцать участниц проекта в образах матрешек. Все они забавны, узнаваемы и точны. На презентации впечатлениями от совместной работы над сборниками поделились Вадим Орлов и Иван Белоусов. Прибыл на праздник и один из меценатов, благодаря которому книга вышла в свет — депутат Думы города Ханты-Мансийска Александр Лавренов. Он выразил уверенность в том, что традиционная бумажная книга, даже меняясь, будет жить и сохранять популярность, пожелал авторам дальнейших творческих успехов.