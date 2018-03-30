Волочкова, подвинься! Ильяшенко в балетной пачке показала идеальный поперечный шпагат 

Главное сейчас

Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»

Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией

Самые заметные роли Олега Анофриева

Как и за что артисты получают звания

Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей