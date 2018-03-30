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Волочкова, подвинься! Ильяшенко в балетной пачке показала идеальный поперечный шпагат
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Волочкова, подвинься! Ильяшенко в балетной пачке показала идеальный поперечный шпагат 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Все детство и юношеские годы Лукерья Ильяшенко профессионально занималась танцами и балетом. Приобретенные навыки пригодились девушке не только на сцене, но и в кино. В сериале «Сладкая жизнь», сделавшем Лукерью популярной, актриса с легкостью демонстрировала чудеса своей растяжки. А несколько часов назад Ильяшенко в своем Instagram решила напомнить фолловерам о своих талантах. Лукерья опубликовала фото, на котором она позирует в балетной пачке в поперечном шпагате.
Подписчики Лукерьи оценили ее способности. Фото стремительно набирает лайки и комментарии фолловеров. Похоже, королеве шпагата Анастасии Волочковой наступают на пятки. Как думаешь?
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Фото:Instagram
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