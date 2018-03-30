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Делать подарки научат детей в Южном Тушине
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Делать подарки научат детей в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Бесплатный мастер-класс «Детская мастерская» пройдет в понедельник, 2 апреля, в Культурном центре «Салют» района Южное Тушино. Дети научатся различным техникам поделки и созданию полезных вещей своими руками.
— В интерактивной форме ребята изготовят различные сувениры, открытки, подарки и поделки своими руками, — пояснила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко. — Поделки выполняются в технике оригами, аппликации, рисунка, пластилиновой живописи с применением картона, ваты, спичек, зерна, мишуры, лент, тканей и природных материалов.
Открытое занятие состоится по адресу: улица Свободы, дом 37. Начало мастер-класса в 17.00. Вход свободный по предварительной регистрации по телефону: 8 (499) 497-04-00. Ограничение по возрасту 6+.
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