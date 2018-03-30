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Воспитанники «Неоткрытых островов» из Митина стали лауреатами фестиваля «Тимоня»
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Воспитанники «Неоткрытых островов» из Митина стали лауреатами фестиваля «Тимоня» 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Воспитанники Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» из Митина стали призерами городского этнографического фестиваля музыки, танца, изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Тимоня». Об этом сообщила представитель ГБОУДО Анфиса Кудрявцева.
— Три награды привезла фольклорная студия «Грушица». В номинации «Народное пение» звания лауреатов были присвоены студии и ансамблю «Марома», а также солистке Иветте Кушнаревой. Причем Иветта стала единственным победителем в своей возрастной группе. В номинации «Традиционное пение» диплома лауреата была удостоена Валерия Елизарова, — рассказала Анфиса Кудрявцева.
По ее словам, в номинации «Изобразительное и декоративно-прикладное творчество» лауреатами фестиваля стали тринадцать работ воспитанников «Неоткрытых островов».
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