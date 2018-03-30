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До и после: старинные фотографии Нью-Йорка пересняли с того же ракурса
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До и после: старинные фотографии Нью-Йорка пересняли с того же ракурса 

Bigpicture.ru 48 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Фотоблог New York City Grid посвящен изучению Нью-Йорка. Авторы сайта буквально по блокам и углам, кадр за кадром разбирают город. Недавно на ресурсе опубликовали серию фотографий, где сравнили старые снимки XIX и XX века с новыми, снятыми с того же ракурса.
1900 и 2013 год. Мотт-стрит — первая улица в Нью-Йорке, на которой стали селиться китайцы после завершения строительства трансконтинентальной железной дороги в 1869 году. В то время это был ирландский район.
1984 и 2013 год. Ратуша Нью-Йорка — административное здание в Нижнем Манхэттене, построенное в 1812 году.
1982 и 2013 год. Окрестности Бруклин-Хайтс.
1982 и 2013 год. Бруклинский мост (Brooklyn Bridge) — один из старейших висячих мостов в США.
1968 и 2013 год. Нассо-стрит (Nassau Street) — улица в Нижнем Манхэттене. Изначально улица именовалась Кип-стрит. А нынешнее название получила в честь голландского принца Виллема ван Оранье-Нассау, ставшего в 1689 году королем Англии, Шотландии и Ирландии.
1968 и 2013 год. Нижний Ист-Сайд, район в юго-восточной части Манхэттена. Традиционно был иммигрантским, рабочим районом.
1920 и 2013 год. Тертл-Бей (Turtle Bay) — квартал в районе Ист-Сайд. Название впервые появилось в XVII веке по названию бухты, где якобы обитали черепахи. К первой половине XX века от бухты осталась лишь небольшая скала в конце 45-й улицы, теперь же нет и ее.
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