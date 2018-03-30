Проверка в «Макси» и чемпионка мира из Петрозаводска: #ПтзГоворит

Обзор главных новостей дня в информационной программе #ПтзГоворит.

Главные новости, подробные истории и интересные события — в программе #ПтзГоворит на телеканале «Ника Плюс». Все о чем Карельские Вести, тележурналисты показывают. В студии — Юлия Окунева.

В карельской столице продолжаются проверки торгово-развлекательных центров в связи с недавней трагедией в Кемерово. Вчера инспекторы МЧС и работники республиканской прокуратуры побывали в «Лотос Плазе». А сегодня пришли в «Макси». В торговом центре прошла проверка систем противопожарной безопасности, эвакуационных выходов и пожарных гидрантов. А ровно в 21:00 в здании завоют сирены и начнется учебная эвакуация.

Петрозаводск начинает готовится к весне. Общегородские субботники и другие мероприятия по уборке города запланированы на последнюю декаду апреля. В администации карельской столицы рассказали, как это будет.

Спортсменка из Петрозаводска стала чемпионкой мира по тайскому боксу. Татьяна Филиппова завоевала титул «Чемпионка мира среди любителей » в 15-м чемпионате мира, который прошел с 11 по 19 марта в Гонконге. О взлетах и падениях, о тернистом пути к победам и работе с тренером в нашем сюжете.

Аксессуары дополняют облик женщины, придают ей особый шарм и изыск. Петербургский модельер Марина Седова представила петрозаводчанам около ста уникальных предметов 18-20 веков. Шляпки, сумочки, перчатки, а также женские портреты стали экспонатами выставки, которая открылась сегодня в Музее ИЗО.