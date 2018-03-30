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Уровень сероводорода на свалке «Ядрово» превышает норму в два раза
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Уровень сероводорода на свалке «Ядрово» превышает норму в два раза 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уровень сероводорода на свалке «Ядрово», расположенной в Волоколамском районе Подмосковья, превышает норму в 1,5-2,5 раза. Об этом сообщается на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ), который ссылается на отчёт Роспотребнадзора.
Соответствующий отчёт был опубликован на сайте Совета в пятницу.
«По данным ведомства, по результатам исследований на ул. Возмище и ул. Озерная г. Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раз», — говорится в сообщении СПЧ.
Роспотребнадзор в своем письме СПЧ также сообщил состояния здоровья детей, которые обратились за медпомощью 21 марта.
«Дети осмотрены специалистами ЦРБ и МОКДЦД (педиатр, аллерголог), МОНИКИ (невролог, токсиколог, инфекционист, педиатр). Подавляющее большинство детей имели отягощенный соматический (аллергологический) анамнез», — указывается в письме.
Врачами диагностировали у детей функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головную боль напряжения, вегето-сосудистую дистонию и реконвалесценты ОРЗ.
Для диагностики возможного химического отравления, медики запланировали дополнительные токсикологические исследования крови пациентов и консультации аллерголога, невролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.
Экологическая ситуация в Волоколамске осложнилась 21 марта, когда на территории мусорного полигона «Ядрово» произошёл выброс свалочного газа.
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