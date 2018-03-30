Уровень сероводорода на свалке «Ядрово» превышает норму в два раза

Уровень сероводорода на свалке «Ядрово», расположенной в Волоколамском районе Подмосковья, превышает норму в 1,5-2,5 раза. Об этом сообщается на сайте президентского Совета по правам человека (СПЧ), который ссылается на отчёт Роспотребнадзора.

Соответствующий отчёт был опубликован на сайте Совета в пятницу.

«По данным ведомства, по результатам исследований на ул. Возмище и ул. Озерная г. Волоколамска выявлены превышения гигиенических нормативов (ПДК) по содержанию сероводорода в атмосферном воздухе от 1,5 до 2,5 раз», — говорится в сообщении СПЧ

Роспотребнадзор в своем письме СПЧ также сообщил состояния здоровья детей, которые обратились за медпомощью 21 марта.

«Дети осмотрены специалистами ЦРБ и МОКДЦД (педиатр, аллерголог), МОНИКИ (невролог, токсиколог, инфекционист, педиатр). Подавляющее большинство детей имели отягощенный соматический (аллергологический) анамнез», — указывается в письме.

Врачами диагностировали у детей функциональные нарушения ЖКТ, атопический дерматит, аллергический ринит, головную боль напряжения, вегето-сосудистую дистонию и реконвалесценты ОРЗ.

Для диагностики возможного химического отравления, медики запланировали дополнительные токсикологические исследования крови пациентов и консультации аллерголога, невролога, гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.

Экологическая ситуация в Волоколамске осложнилась 21 марта, когда на территории мусорного полигона «Ядрово» произошёл выброс свалочного газа.