Фотограф показал разницу между близнецами. Удивительные портреты вызвали бурную реакцию

Лондонский фотограф Питер Зелевски (Peter Zelewski) называет себя мастером уличной фотосъемки. Его проект, посвященный близнецам вызвал бурю эмоций в Сети. Об этом сообщил портал Huck.

Серия впервые появилась случайно, когда Зелевски фотографировал

сестер-близняшек

Киру и Таю, с их симметричными прическами из огненно-рыжих

волос и невыразимой связью.

Публикация от Peter Zelewski (@peterzelewski)

18 Ноя 2017 в 11:53 PST Фотографу нравится снимать лица людей, а в течение последних трех лет он изучает удивительный мир близнецов. Именно им он и посвятил серию портретов, которые показывают, что близнецы, даже при всем своем сходстве во внешности являются совершенно разными людьми. И каждый из них представляет собой уникальную личность.

Публикация от Peter Zelewski (@peterzelewski)

30 Июл 2017 в 11:03 PDT При внимательном рассмотрении фотографий Зелевски, становятся заметными еле уловимые на первый взгляд различия между двумя одинаковыми людьми. По выражениям лиц каждого из близнецов, можно угадывать характеры, например, кто из них дерзок и не полезет за словом в карман, а кто наоборот, скромен и спокоен. Также фотограф уверен, что можно определить, кто из близнецов ведущий, а кто ведомый.

Публикация от Peter Zelewski (@peterzelewski)

1 Июл 2017 в 11:50 PDT Все портреты фотограф старается делать на открытом воздухе при естественном освещении.

Публикация от Peter Zelewski (@peterzelewski)

15 Фев 2017 в 6:51 PST Ранее сообщалось о том, что румынский фотограф Колин Стан разместил в Сети серию своих работ о дорогах Трансильвании.