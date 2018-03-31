«Даже страшно»: Шнуров протестирует питерский стадион-долгострой

Напомним, за десять лет, в течение которых стадион на Крестовском острове, именуемый в народе «Зенит-ареной», находится в центре внимания, это грандиозное сооружение перекочевало из разряда архитектурных произведений искусства в список наиболее скандальных долгостроев современности.

На страничке Сергея Шнурова появился радостный пост о предстоящем концерте группировки «Ленинград» на одной из самых вместительных сцен в России — стадионе «Санкт-Петербург». 19 октября на шоу на Крестовском острове придет рекордное для коллектива число слушателей. «Да, друзья мои, — написал в публикации музыкант. — Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!».

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Подписчики артиста незамедлительно принялись комментировать новость и желать Шнуру успехов. «60 …это не предел», «И этот рекорд подтвердится, без сомнений! Были в новосибе в прошлом году на концерте-огонь!», «Ради этого стоит приехать в Питер!», «Я думаю, для Вас это далеко не предел. Заслужили! Удачи!», «Сергей, Вы который раз вызываете у меня восхищение! Поделитесь энергетическим рецептом!», «Главное, чтобы многострадальный стадион выдержал» — писали люди в соцсети.

Планами о покорении недавно построенной спортивной площадки Шнуров делился еще прошлой зимой. Выступление «Ленинграда» официально станет первым массовым мероприятием на стадионе, на котором ранее проводились только футбольные матчи и единственный концерт с участием российских рок-групп, проходивший в качестве теста, — nevnov.ru.