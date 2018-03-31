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Новый рекорд: группа «Ленинград» выступит на «Зенит-Арене»
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Новый рекорд: группа «Ленинград» выступит на «Зенит-Арене» 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
«Ленинград» — один из самых популярных коллективов российского шоу-бизнеса. Сергей Шнуров (44) со своей группировкой всегда собирают полные залы. И вчера музыкант заявил о том, что планирует побить новый рекорд.
Оказывается, что уже 19 октября в Петербурге пройдет очередной концерт группировки, и случится это на «Зенит-Арене». Концерт станет первым официальным массовым мероприятием на стадионе. Раньше там проходили только спортивные матчи. Шнур и его коллеги планируют собрать 60 тысяч человек. «Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!», — написал лидер коллектива. К слову, на своем прошлом концерте в «Олимпийском» «Ленинград» собрал 45 тысяч человек, а на стадионе «Открытие» — 50.
Кстати, «Зенит Арена» уже приобрела скандальный статус. На одно ее строительство ушло 10 лет (2006-2016) и потрачено более 48 млрд рублей. Говорят, там были и финансовые махинации, и использование «рабского труда», и непригодность построек. Но теперь стадион работает в полную силу и собирается принять у себя болельщиков Чемпионата мира по футболу и Чемпионата Европы.
https://www.youtube.com/watch?v=SltMuZJwgNk
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-rekord-gruppa-leningrad-vystupit-na-zenit-arene/
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