В Петербурге назвали лауреатов журналистского конкурса «Золотое перо» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Лауреатов конкурса среди журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» назвали в пятницу в ходе торжественной церемонии, которая прошла в конгресс-отеле Park inn Radisson Прибалтийская.
Обладателем Гран-при «Журналист года» стал обозреватель интернет-газеты «Фонтанка.ру» Денис Коротков — автор серии материалов о войне в Сирии.
Почетная премия «За вклад в развитие журналистики» впервые вручили художнику. Ее обладателем стал карикатурист и график Виктор Богорад — золотое перо графической журналистики Санкт-Петербурга. Его карикатуры сами по себе настолько красноречивы, что нередко даже не нуждаются в словесном сопровождении.
Среди награжденных — старший корреспондент ТАСС Наталья Королева, получившая специальный приз губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
"Мы благодарны своей профессии, которая помогает людям, которая выполняет важную миссию", — сказала председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Людмила Фомичева. Она напомнила, что конкурс проходил в двадцать третий раз по тринадцати номинациям и собрал более 300 заявок, представляющих весь спектр петербургской журналистики — печатные и интернет-издания, телевидение и радио. Особенно много заявок собрали номинации «Человеческая история», «Культурное пространство» и «Интервью года».