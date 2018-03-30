В Петербурге назвали лауреатов журналистского конкурса «Золотое перо»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский /. Лауреатов конкурса среди журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотое перо» назвали в пятницу в ходе торжественной церемонии, которая прошла в конгресс-отеле Park inn Radisson Прибалтийская.

Почетная премия «За вклад в развитие журналистики» впервые вручили художнику. Ее обладателем стал карикатурист и график Виктор Богорад — золотое перо графической журналистики Санкт-Петербурга. Его карикатуры сами по себе настолько красноречивы, что нередко даже не нуждаются в словесном сопровождении.