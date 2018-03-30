Можно брать. Широкоформатная линза для iPhone, с которой идут на Оскар

Можно брать. Широкоформатная линза для iPhone, с которой идут на ОскарМобильные камеры захватывают мир, и проникают во все смежные сферы. Существуют премии за мобильную фотографию, всё больше фотографов снимают свои репортажи на смартфон, некоторые умудряются отщёлкать фотосет. Даже режиссёры начинают делать свои фильмы на камеру мобильника.

Из недавних примеров: Стивен Содерберг полностью снял фильм «Не в себе» на камеру iPhone 7 Plus. Правда, критики не особо оценили картину, впрочем, многие предъявляли претензии именно к сценарию.

Похоже, Содербергу пригодилась бы система Moment Filmmaking. Её выпускают те ребята, что пару раз гремели на Kickstarter со своими дорогими линзами для iPhone.

В тему: Неприлично дорогие объективы Moment Lenses

Сейчас они запустили новую кампанию. Но на этот раз, там не просто очередное стекло. Это целый набор с локомотивом в виде анаморфотной линзы, способной снимать кадры с пропорцией в 2.40:1. Такое стекло захватывает вытянутое по-вертикали изображение, которое позже растягивается с определённым коэффициентом. На выходе имеем кадры шире, чем обычно.

А теперь по-русски: анаморфотный объектив снимает очень широкий кадр. Это не нарисованные полоски сверху и снизу, чаще всего в таком формате делают полнометражные фильмы.

Аксессуар совместим с фирменными чехлами предыдущего поколения. На самом деле, мы уже видели анаморфотные линзы от другого производителя, Moondog Labs. Но сейчас, с учётом скидки краудфандинг-платформы, решение от Moment дешевле на 50 долларов.

Помимо линзы, в рамках той же кампании, ребята продают:

фирменный чехол-батарея на 3100 мАч с беспроводной зарядкой;

переходник к стабилизаторам DJI Osmo;

светофильтры ко всем прошлым объективам Moment.

Moment выставили планку в $50000 и собрали эту сумму за 41 минуту. Сейчас там около миллиона долларов, а до конца кампании ещё двадцать дней. Пахнет ещё одним рекордом Kickstarter. Осталось всего несколько позиций.

Предзаказ:

Переходник за $29 Новый чехол-аккумулятор для iPhone X за $79 Анаморфотная линза за $119 Анаморфотная линза и чехол Photo Case за $145 Анаморфотная линза и чехол-аккумулятор для iPhone X за $199