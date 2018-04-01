Как жилось в Крымском ханстве до вхождения в состав России

Крымское ханство в период расцвета занимало не только Крымский полуостров, его владения распространялись на земли Северного Причерноморья, Приазовья и Прикубанья.

Датой основания Крымского ханства считается 1443 год, когда Хаджи-Гирей после нескольких провальных попыток захватил власть на полуострове. Государство-предшественник — Золотая орда. Столицы ханства — Бахчисарай и Каффа. Ханство зависело от турецкого султаната, столицей был Бахчисарай, бессменными правителями — представители династии Гиреев.

Государственное управление

Хан назначался турецким султаном. Глава ханства был владельцем всех земель. Все важнейшие государственные вопросы решались не только ханом, но и в диване (подобие современной государственной думы , где заседали беки, мурзы и другая знать). Диван решал финансовые, военные и государственно-политические вопросы. Диван мог быть малым и большим. В первом участвовали только приближенные к хану знатные люди, во втором — вся знать страны.

Немаловажным политическим деятелем был и муфтий — глава духовенства и представитель законодательной власти. Также значительную роль в политике играли женщины султана. Его сестра, мать или старшая жена имели влияние, сравнимое по значимости с влиянием главных должностных лиц государства. В основе всей жизни ханства — ислам и законы Ясы (древние традиции), что помогло избежать влияния соседних государств на устрой страны, ее культуру и жизненные принципы.

Наука, искусство, обучение

Как и все восточные государства, Крымское ханство огромное внимание уделяло наукам и искусству. В школах-медресе изучали историю, риторику, литературу, астрономию, основы права, арабский язык и др. Престижно было развивать в себе задатки поэта или музыканта. Крымские ханы очень любили диалоги, с удовольствием состязались в поэзии, чтили мастеров слова. Для оформления дворцов хана и жилищ знати приглашались художники, архитекторы и скульпторы из Европы.

Население Крымского ханства

В Крыму испокон веков было много торговцев, поэтому население было разнообразным: турки, итальянцы, греки, евреи, армяне, черкесы и т.д. Главные занятия простого народа: торговля, ремесла (ювелирное дело, изготовление оружия, кожевенное ремесло и т.д.), скотоводство, земледелие (виноградарство, садоводство). Престижными были воинские профессии. Что касается торговли, то из Крыма вывозили такие товары: сырую кожу, овечьи шубы и шерсть, вино, золото, невольников и награбленные в походах ценности. 1783 год считается годом, когда Крымское ханство прекратило свое существование, войдя в состав Российского государства (по указу Екатерины II).