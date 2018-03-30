Ещё
Румыны открыли охоту на выпившего настойку медведя
Далее:
Читайте также:
Ещё

Румыны открыли охоту на выпившего настойку медведя 

360tv.ru 50 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Румынии бурый медведь бил окна и выбивал двери, чтобы проникнуть в дома, где он находил бутылки со спиртным и сладости. После несколько визитов в человеческие жилища охотникам выдали разрешение пристрелить косолапого, сообщила газета Daily Mail.
Подробностями этой истории поделился глава местного отделения Ассоциации охотников и рыбаков. Хищник на протяжении четырех ночей проникал в дома, пока их хозяева спали, после чего лакомился сладостями и едой, оставленной на кухне.
В одну из ночей он обошел сразу три здания, а на следующий день вернулся и разбил окна, чтобы попасть в помещение. «Однажды он пробрался в подвал, нашел там бутылку вишневой настойки, вылакал ее, а ягоды съел, после чего добрел до леса и завалился спать».
Дикие животные часто наведываются в человеческие жилища, чтобы отыскать еду. Наиболее часто они совершают свои рейды в ночное время суток, однако, встречаются и такие, кто делает это днем. Недавно мы делились подборкой видеороликов, на которых животные-воришки навещали людей.
360tv.ru: последние новости
Оператор полигона «Ядрово» будет привлечен к ответственности вплоть до уголовной Часовню построят в кемеровском поселке в память о жертвах пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Бесшумная чума. 84 мужские фигуры у края крыш небоскребов привлекли внимание общества к проблеме суицидов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»80
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева5
5 боевиков с брутальными героями
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение