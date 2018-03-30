Румыны открыли охоту на выпившего настойку медведя

В Румынии бурый медведь бил окна и выбивал двери, чтобы проникнуть в дома, где он находил бутылки со спиртным и сладости. После несколько визитов в человеческие жилища охотникам выдали разрешение пристрелить косолапого, сообщила газета Daily Mail.

Подробностями этой истории поделился глава местного отделения Ассоциации охотников и рыбаков. Хищник на протяжении четырех ночей проникал в дома, пока их хозяева спали, после чего лакомился сладостями и едой, оставленной на кухне.

В одну из ночей он обошел сразу три здания, а на следующий день вернулся и разбил окна, чтобы попасть в помещение. «Однажды он пробрался в подвал, нашел там бутылку вишневой настойки, вылакал ее, а ягоды съел, после чего добрел до леса и завалился спать».

Дикие животные часто наведываются в человеческие жилища, чтобы отыскать еду. Наиболее часто они совершают свои рейды в ночное время суток, однако, встречаются и такие, кто делает это днем. Недавно мы делились подборкой видеороликов, на которых животные-воришки навещали людей.