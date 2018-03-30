Тест: угадайте роман по краткому пересказу

Насколько хорошо вы знакомы с отечественной и зарубежной литературой? Проверка поможет вам вспомнить два-три культовых произведения разных столетий. Возможно, некоторые из них захочется перечитать заново.

Тест: угадайте роман по краткому пересказу

Результаты теста помогут вам оценить собственные знания романов, написанных великими классиками. Попробуйте догадаться, о каком произведении идет речь, по его кратчайшему описанию.