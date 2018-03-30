Насколько хорошо вы знакомы с отечественной и зарубежной литературой? Проверка поможет вам вспомнить два-три культовых произведения разных столетий. Возможно, некоторые из них захочется перечитать заново.
Тест: угадайте роман по краткому пересказу
Результаты теста помогут вам оценить собственные знания романов, написанных великими классиками. Попробуйте догадаться, о каком произведении идет речь, по его кратчайшему описанию.
НАЧАТЬ ТЕСТ 1/15 Провинциальный юноша приезжает в столицу, устраивается на военную службу, перевозит драгоценности из одной страны в другую и лишается возлюбленной прямо в святом месте. «Герой нашего времени» (М. Ю. Лермонтов) 9% «Лолита» (В. Набоков) 11% «Три мушкетера» (А. Дюма) 71% «Ромео и Джульетта» (У. Шекспир) 7% ПРОДОЛЖИТЬ 2/15 Роман о том, как прокрастинация влияет на молодого барина и отбивает у него желание заниматься «бизнесом», путешествовать и делать предложение хорошенькой особе. «Горе от ума» (А. С. Грибоедов) 8% «Обломов» (И. Гончаров) 85% «Скотный двор» (Дж. Оруэлл) 2% «Сто лет одиночества» (М. Гарсиа) 4% ПРОДОЛЖИТЬ 3/15 Замужество не помешало ей завести роман на стороне. Отношения с любовником зашли в тупик. Дама пристрастилась к наркотическим веществам, а после бросилась под поезд. «Анна Каренина» (Л. Н. Толстой) 93% «Война и мир» (Л. Н. Толстой) 2% «Мадам Бовари» (Г. Флобер) 3% «Старуха Изергиль» (М. Горький) 0% ПРОДОЛЖИТЬ 4/15 В этом романе автор поднимает вопрос о том, стоит ли женщине делать первый шаг, не дожидаясь признания в любви от мужчины. «Жанета» (А. И. Куприн) 1% «Ася» (И. С. Тургенев) 10% «Евгений Онегин» (А. С. Пушкин) 77% «Бедная Лиза» (Н. Карамзин) 10% ПРОДОЛЖИТЬ 5/15 История о чернокожем парне, погибшем при попытке сбежать из тюрьмы, куда его незаслуженно посадили за «насилие». А также о робком, пугливом чудаке, спасшем американских детей от нападения. «Убить пересмешника» (Х. Ли) 38% «Десять негритят (А. Кристи) 5% „Эпоха невинности“ (Э. Уортон) 13% „Сын Америки“ (Р. Райт) 43% ПРОДОЛЖИТЬ 6/15 Рыбак в возрасте отправляется на морскую охоту. Пойманная добыча слишком велика. Она не помещается в лодку, а на рыбака нападают акулы. „Город и лес у моря“ (В. Бианки) 0% „Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо (Д. Дефо) 4% „В Южных морях“ (Р. Стивенсон) 7% „Старик и море“ (Э. Хемингуэй) 86% ПРОДОЛЖИТЬ 7/15 Девушка на выданье встречается с высокомерным и богатым мужчиной. Он делает ей предложение дважды. На второй раз она соглашается. Оказывается, его снобизм напускной, на самом деле он очень мил. „Гордость и предубеждение“ (Дж. Остин) 82% „Грозовой перевал“ (Дж. Остин) 4% „Золушка“ (Г. Андерсен) 6% „Сумерки“ (С. Майер) 7% ПРОДОЛЖИТЬ 8/15 Главный герой видит призрак отца. Его возлюбленная становится сумасшедшей. В итоге все умирают. „Царь Эдип“ (Софокл) 2% „Отцы и дети“ (И. С. Тургенев) 3% „Сто лет одиночества“ (Г. Маркес) 4% „Гамлет“ (У. Шекспир) 89% ПРОДОЛЖИТЬ 9/15 Юный парень ненавидит лицемерие и испытывает нежные братские чувства к сестре и другим детишкам. Пока он мечтает о прогулках с ребятней в полях, его отчисляют из школы. „Детство. Отрочество. Юность“ (Л. Н. Толстой) 40% „Над пропастью во ржи“ (Д. Сэлинджер) 41% „Гензель и Гретель“ (сказка братьев Гримм) 5% „Идиот“ (Ф. М. Достоевский) 12% ПРОДОЛЖИТЬ 10/15 Дама скучает в компании собственного мужа и пускается во все тяжкие. Любовники, траты, веселье. Все заканчивается ее самоубийством. „Унесенные ветром“ (М. Митчелл) 13% „Королек — птичка певчая“ (Р. Гюнтекин) 3% „Триумфальная арка“ (Э. М. Ремарк) 5% „Госпожа Бовари“ (Г. Флобер) 77% ПРОДОЛЖИТЬ 11/15 Сквозь военные действия, потери и перипетии несколько русских пар находят друг друга и составляют удачные партии. „Война и мир“ (Л. Н. Толстой) 92% „Горе от ума“ (А. С. Грибоедов) 0% „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин) 2% „Униженные и оскорбленные“ (Ф. М. Достоевский) 4% ПРОДОЛЖИТЬ 12/15 История о том, как мелкий служащий приобрел и потерял один предмет гардероба, после чего умер и стал призраком. „Гранатовый браслет“ (А. И. Куприн) 8% „Жизнь взаймы“ (Э. М. Ремарк) 5% „Шинель“ (Н. Гоголь) 84% „Дама с камелиями“ (А. Дюма) 1% ПРОДОЛЖИТЬ 13/15 История о том, как главный герой превратился в сороконожку. Собственная семья отвернулась от него, а отец нанес смертельный удар яблоком. „Жизнь насекомых“ (В. Пелевин) 37% „Трудно быть богом“ (братья Стругацкие) 5% „Превращение“ (Ф. Кафка) 48% „Чужой“ (А. Д. Фостер) 8% ПРОДОЛЖИТЬ 14/15 Молодой человек внезапно получает подарок из натурального материала. Предмет исполняет любые желания, предварительно уменьшаясь и сокращая жизнь главного персонажа. В итоге герой получает богатства и благосклонность состоятельных дам, понимает, что истинная любовь всегда была рядом, и умирает. „По щучьему веленью“ (Народная сказка) 2% „Портрет Дориана Грея“ (О. Уайльд) 30% „Шагреневая кожа“ (О. Бальзак) 58% „Великий Гэтсби“ (Ф. С. Фицджеральд) 8% ПРОДОЛЖИТЬ 15/15 Десятилетняя девочка влюбляется в сироту и уговаривает родителей взять его в семью. События начинаются в период царствования Николая II. „Динка“ (В. Осеева) 27% „Бедные люди“ (Ф. М. Достоевский) 20% „Два капитана“ (В. А. Каверин) 31% „Мальчик со шпагой“ (В. П. Крапивин) 20% ПРОДОЛЖИТЬ / 15 Пройти тест еще раз