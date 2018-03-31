4 книги о Париже: образ французской столицы, который остался в истории

Образ Парижа уже долгие годы находит свое отражения на страницах книг. Поколение за поколением французские писатели скрупулезно воссоздавали образ французской столицы и её жителей, давали Парижу главные роли в своих произведениях, изображали его то вершителем судеб, то сторонним наблюдателем и незаметной декорацией.4 книги о Париже: образ французской столицы, который остался в историиВпрочем,

о Париже писали не только французы. Иностранные писатели, оказавшиеся во Франции по самым разным причинам, внесли свою лепту в создании образа Парижа в своих книгах, а он в свою очередь оказал влияние на них.

«Праздник, который всегда с тобой»

«Париж никогда не кончается, и воспоминания каждого человека, который

жил в нем, отличается от воспоминаний любого другого. Мы всегда возвращались

туда, кем бы мы ни были, как бы он ни изменился, независимо от того, насколько

трудно или легко было до него добраться. Он всегда того стоит и всегда воздает

нам за то, что мы ему приносили.»

«Праздник,

который всегда с тобой» своеобразное признание в любви Хемингуэя к Парижу, где сама

возможность жить и творить в любимом городе берет верх над всеми жизненными

неурядицами. Хемингуэю наплевать на низкооплачиваемую работу, отсутствие денег

и голод. Напротив, голод делает писателя более терпимым, дает возможность

внимательнее относится к деталям и людям, которые его окружают.

Бедная молодость — один из главных лейтмотивов всего произведения. Описывая

комнату, в которой Хемингуэй живет со своей женой, он пишет, что все в комнате

«говорит о бедности», но какая разница, если за окном открывается чудесный вид на Париж? Несмотря на сложности, Хемингуэй вспоминает Париж с теплотой и некой

сентиментальностью. Для него — это столица культуры, место, где можно встретить

самых талантливых людей и написать свои лучшие произведения.

Особое место в создании образа Парижа занимают кафе. Для Хемингуэя парижские

кафе стали домом, «рабочим столом» и местом, где он встречался со своими

друзьями писателями. Хемингуэй лишь вскользь описывает внешний вид этих

заведений, все его внимание сконцентрировано на посетителях и персонае, их поведении и вкусовых предпочтениях, описание которых и помогает создать полноценный образ

кафе.

лиха в Париже и Лондоне»

«Парижские трущобы — сборный пункт личностей эксцентричных, выпавших в особую свою, почти бредовую колею, бросивших даже притворяться нормальными или хотя бы приличными. Нищета избавляет от общих правил так же, как деньги от труда.»

Мастер антиутопий Джордж Оруэлл, до того, как его имя потрясло широкую литературную общественность, создал роман «Фунты лиха в Париже

и Лондоне», в котором рассказывал о своем опыте жизни в двух мировых столицах.

Первая часть книги посвящена Парижу, где Оруэлл работал посудомойщиком в ресторане. Денег писателю катастрофически не хватало, поэтому в Париже он впервые

знакомится с бедностью и нищетой, принимая их как должное. Париж для Оруэлла

является нескончаемой, постоянно меняющееся галереей, которая целиком состоит

из разномастных жителей трущоб. Оруэлл подробно описывает своих соседей,

разнообразие национальностей, профессий и образов жизни.

В книге мы также видим подноготную прославленной французской кухни, где повара

способны плюнуть в ваш суп, хлебницы кишат тараканами, а официантам ничего не стоит мыть руки и лица в той же воде, где споласкивают посуду. Впрочем, Оруэлл пытался описать все пережитое

и увиденное с присущим ему британским юмором. Да, Париж Оруэлла полон клопов и трущоб,

но писатель молод, у него есть друзья и черная полоса в жизни имеет свойство заканчиваться, уступая место белой.

Рака»

«Вечный город, Париж! Более вечный, чем Рим, более великолепный, чем Ниневия. Пуп земли, к которому приползаешь на карачках, как слепой, слабоумный

идиот. И как пробка, занесенная течениями в самый центр океана, болтаешься

здесь среди грязи и отбросов, беспомощный, инертный, безразличный ко всему,

даже к проплывающему мимо Колумбу. Колыбель цивилизации — гниющая выгребная яма мира…»

В своем скандально известном романе «Тропик Рака» не менее

скандальный Генри Миллер полностью развенчивает миф о Париже, как о центре европейской

культуры. Миллер американец, человек далекий от европейской культуры и воспитания, который оказался во Франции с десятью франками в кармане. Его любимая женщина осталась в Америке, его мучает голод, он блуждает по закулисью

Парижа, по тем маршрутам, которые не обозначены в привычных путеводителях,

изучает самое дно города и его жителей.

Миллер сравнивает Париж с заразным больным, чьи главные улицы выглядят красиво

лишь потому, что из них откачали весь гной. В описаниях Миллера нет восторженности

и сентиментальности, на протяжении всей книги он пытается развеять романтичный

ореол над городом, показывая его с худшей стороны. Париж своего времени

писатель сравнивает с Парижем времен правления Карла Безумного, где город похож

на бойню, охваченную чумой и смертью.

Привычные культурные мероприятия, которыми полон Париж, в описаниях Миллера

предстают в совершенно ином свете. Выставка полотен Матисса, которую посещает

писатель, служит лишь поводом, чтобы напомнить читателю о том, что мир разваливается,

а французская столица полна грязи и разврата.

Барри Майлз «Бит Отель: Гинзберг, Берроуз и Корсо в Париже»

«Номер девять по улице Жи-ле-Кер, или Бит Отель, — легендарный адрес,

такой же, как отель «Челси» в Нью-Йорке или «Шато Мармон» в Голливуде — места,

где жила богема разных стран. Эти названия встречаются в стихах, мелькают в нечетких авангардных кинолентах, они становятся названиями для огромных

абстрактных картин, представляющих собой нагромождение красок, они появляются в списках адресов в поэтических журналах…»

Английский писатель и журналист Барри Майлз, возможно,

крупнейший во вселенной знаток, так называемого, разбитого поколения и битников.

«Бит Отель» — документальный роман о парижском периоде в жизни главных

представителей движения. Это очередное изображение Парижа, как пристанища для творческой богемы, прямое подтверждение слов Анри Мюрже, что настоящая богема

может существовать только в Париже. И она существует, судя по «Бит Отелю». Здесь светские сплетни умело переплетаются с анализом самых знаковых

произведений разбитого поколения, Берроуз экспериментирует с расширением

сознания, Корсо в костюме из белой альпаки пишет «Бомбу», а Гинзберг пытается

переводить русских поэтов, попутно ожидая, когда еще один пророк битников, Джек

Керуак, чьё присутствие в книге мы ощущаем через переписку с Гинзбергом, вернет

ему 225 долларов долга.