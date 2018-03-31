Рот закрой!

Фото с ресурса fborn-spb.ru — Что это? — схватилась за сердце бабушка, увидев след от укуса на руке внука.

— Вовка цапнул зубами, я ему игрушку не дал.

Наутро возмущенная бабуля пошла в садик, объясняться.

— Он у вас дома один, а у нас в группе их двадцать. Всех по-разному в семьях воспитывают.

Для конкретной бабушки или мамы даже царапина на руке ребенка — трагедия. А как пережить гибель целой семьи?

Трагедия в Кемерово унесла жизни 64 человек, из них немало детей. Только в одной семье муж потерял троих ребятишек, жену и сестру.

В стране — траур. «Мы с вами», — скорбят вместе с кемеровцами люди в различных уголках мира.

В сети интернет море откликов, оправданий и возмущений. Идет поиск виновных.

На волне трагедии по всей стране и во Владимире в частности началась массовая проверка учреждений культуры и других объектов общественного назначения.

Не можем мы «без волны»! Сгорят пациенты домов ветеранов — усиливаем контроль во всех социальных объектах.

Утонули дети на озере — под контроль все детские оздоровительные лагеря. Упала снежная глыба на голову матери с ребенком — власти дают команду чистить крыши и сбивать сосульки.

А где повседневная ответственность за состояние безопасности там, откуда беда может «свалиться»?

Где наша ответственность за то, что происходит рядом и может закончиться трагедией хотя бы для одного ребенка, для одного конкретного человека?

Если вдуматься, то ежедневно и ежечасно

в стране гибнут по причине халатности, разгильдяйства и чьей-то безответственности тысячи людей:

кто-то оказывается в ЧП, кто-то отравился некачественными продуктами, кого-то залечили или недолечили, за кем-то недосмотрели.

Накануне траурного дня в Фейсбуке развернулась дискуссия, в которой приняли участие неравнодушные и возмущенные вопиющей безответственностью виновников трагедии люди.

В частности, Александра Марченко прокомментировала: «Прочитала только что „учителя не хотели смотреть детский фильм, попросили закрыть двери кинотеатра, чтобы дети не разбежались, а сами пошли гулять по магазинам…“. Надеюсь, это неправда. Невозможно сдержать слёзы»

Вот и еще один комментарий:

«Не те и не там работают люди. Делают не то и думают не о том. Не обладают достаточной степенью ответственности за то, чем им дано управлять.

А страдают всегда простые люди. Невиновные».

Вот она — суть! Подписываюсь обеими руками!

Вернусь опять к конкретному случаю. Та же бабушка ребенка, которого покусали в садике, недавно была вынуждена пойти с ним на прием к врачу. Неделю внук сидел дома с высокой температурой. Участковый педиатр, не глядя, выписала стандартный при простуде набор препаратов. Не помогло. Ребенок отказывался есть, ослаб.

— Что-то мне не нравятся его легкие, — при повторном вызове пожала плечами участковый доктор и направила ребенка на прием к пульмонологу.

— Да, у него горло болит, вмешалась бабушка, может, посмотрите.

Внук с готовностью открыл рот.

— Рот закрой, — отреагировала та, посоветовав бабушке лучше приглядывать за ребенком.

Зато пульмонолог ротик у ребенка посмотрела первым делом. С легкими у него оказалось все в порядке, а вот горлышко надо было серьезно лечить.

— Что делать? Безобразие! — возмущалась бабушка.

Мы можем до бесконечности возмущаться подобными ситуациями на кухнях, трепать нервы себе и близким, хотя ответ на вопрос — что делать — известен каждому. Не молчать!

Добиваться, чтобы безответственный врач, воспитатель, продавец, дворник, чиновник понес наказание за халатность, ошибки, разгильдяйство по каждому конкретному факту.

В любом учреждении: поликлинике, больнице, школе, торговом центре, простом магазинчике есть информация для посетителей, куда звонить и кому жаловаться. Никто не отменял книги обращений.

Есть горячие линии с представителями органов власти, обратная связь налажена через интернет практически со всеми департаментами, полицией, прокуратурой и другими структурами, призванными обеспечивать порядок повсеместно и своевременно, не дожидаясь масштабных трагедий и ЧП.

Берегите себя и своих близких, берегитесь равнодушных и безответственных сотрудников везде, куда приходится ежедневно обращаться! Не позволяйте закрывать себе рот, если считаете, что с вами поступили несправедливо, типа воспитателя в садике, который «стыдит» бабушку в плохом воспитании внука, оправдывая себя тем, что в группе 20 детей…

Мы скорбим о тех, кто погиб в Кемерово, но забываем о том, что предприниматели отвоевали себе право до минимума сократить проверки различных служб пожарного, технического, санитарного контроля. Не реагируем на то, продукты на полках соседствуют с бытовой химией, свалки мусора являются источником заразы и причиной отравления людей, а беспорядок во дворах — причиной травм для детей.

Не отступайте от правды и старайтесь противостоять необоснованным доводам тех, кто не чувствует за собой вины.