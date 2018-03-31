Apple и Серсея Ланистер: принципы нейминга в «Игре престолов», которые работают и в бизнесе

Сергей Малайкин — профессиональный неймер, он придумывает названия для брендов и компаний. В книге «Одним словом. Книга для тех, кто хочет придумать хорошее название», которая выходит в издательстве «Манн, Иванов и Фербер», он дает много подробных советов тем, кто уже придумал бизнес, но еще не нашел для него подходящего названия. А в статье для Inc. — разобрал несколько базовых принципов на примере сериала «Игра престолов».

Джордж Мартин говорил, что нет занятия тяжелее, чем придумывать имена героев. Тем важнее результат: в «Игре престолов» число персонажей зашкаливает, а случайных имен там нет.

Если вам приходилось искать название или выстраивать целую экосистему бренда с цепочками названий, то вы наверняка задумывались о принципах нейминга. Они существуют, и если проанализировать имена персонажей Мартина, можно сформулировать универсальные правила.

Принцип №1 Миф и еще раз миф Хорошие названия интригуют, побуждая к догадкам. И не важно, правдивы ли внезапно сделанные открытия. На миф хорошо работают созвучия и сюжетные совпадения.

В сериале

Намекает ли имя Ланистеров на старинный род Ланкастеров? Вероятно, да: это же ЛАНистеры из родового замка на утесе КАСТЕРли. Да и воюют они со Старками, чья фамилия созвучна Йоркам, древним соперникам Ланкастеров.

В бизнесе

Имя может содержать намеки и потоньше. Яркий пример в «Игре престолов» — Серсея. Античная Цирцея отравила своего мужа вином, а спутников Одиссея опоила и превратила в свиней. Вспомним, что муж Серсеи король Роберт Баратеон беспробудно пил и в конце концов погиб от свиньи (клыков кабана). Все совпадения не случайны.

Читать также

Выбор Inc. : Лучшие бизнес-книги 2017 года и ожидаемые новинки 2018 года

Принцип №2 Пестрому роду — общая фамилия

Вам встречались экосистемы, в которых один бизнес совсем не похож на другой? Их объединяет метафизическая субстанция — корпоративный дух, а также сильное вербальное начало.

В сериале

Все Старки — Нэд, Кэтлин, Робб, Санса, Арья, Бран, Рикон — очень разные люди. Однако их клан цементирует дух рода и сильная фамилия (кстати, stark по-немецки означает «сильный»).

В бизнесе

По принципу Старков построена и Virgin — разношерстный конгломерат компаний. Что их объединяет, кроме недюжинной харизмы основателя? Virgin Airlines, Virgin Mobile, Virgin Music и даже Virgin Vodka носят одну и ту же звучную «фамилию».

Читать также

7 способов придумать название своей компании

Принцип №3 Клубу по интересам — тонкие знаки

Бывает, что экосистема складывается в какой-то одной сфере — например, онлайн-услугах, финансах или безопасности. Тогда в названиях достаточно легкого указания на родство.

В сериале

Сфера интереса Ланистеров (идея собственного процветания) довольно неплохо объединяет их род. Вслушаемся в мужские имена: Tyrion, Tywin, Tytos, Tywald, Tybold, Tommen… выпадают только Джейми, Лансель и Джоффри.

В бизнесе

Тот же принцип видим в названиях продукции Apple — iMac, iPod, iPhone, iPad. Или в линейке напитков Nestle: Nespresso, Nestea, Nesquick, Nescafe.

Окончания тоже хорошо образуют семейство — Эйрис, Дейенерис, Визерис, Дракарис… В бизнесе это работает, например, в фармацевтике или названиях процессоров: Athlon, Sempron, Xeon, Celeron.

Принцип №4 Ошибка? Новое название!

В школе за неправильное написание снижают оценку. В нейминге ошибка в привычном слове часто означает новый бренд.

В сериале

В ряде случаев Джордж Мартин взял привычные имена и изменил одну-две буквы. Эдвард превратился в Эддарда, Кэтрин — в Кэтлин, Питер стал Петиром, а Джеффри — Джоффри.

В бизнесе

Та же история в мире брендов. Волей создателей The Beetles превратились в The Beatles, а Googol— в Google Тимоти стал ТимАти, чайхана — ЧайхОной, clean превратился в qlean, а армада — в Армату.

Читать также

Краткость и запоминаемость: выбираем хорошее доменное имя для своего бизнеса

Принцип №5 Мультиязычность рулит

В языке процветает мультикультурализм. Слова из других наречий проникают в нашу повседневную речь — как и бренды, не признающие языковых границ.

В сериале

Санса и Арья пришли из санскрита, Сандор взят из венгерского, Якен Хгар и Мелисандра — из иврита, Сэмвел — из армянского, а Старк — из немецкого. Серсея, Теон, Тирион и Эурон родом из греческого, Клиган из ирландского, Бран из валлийского, а Ширин из персидского. Орелл, Яра, Оленна и Станис шлют привет славянской языковой группе. В именах героев представлены десятки языков, порой весьма экзотических.

В бизнесе

Wiki взято из гавайского, cayenne пришло из языка индейцев восточной Гвианы, qashqai пожаловал из тюркской группы, а touareg— из наречия берберов. ABBYY с тибетского переводится как «зоркий глаз», joomla позаимствовано из суахили, а reebok на языке буров означает серую антилопу. И чем острее борьба за незанятое слово и свободный домен, тем таких названий будет больше.

Читать также

Сможете ли вы угадать название компании по эмодзи? Сложный тест журнала Inc.

Принцип №6 Соединяем? Миксуем!

Соединение слогов в новое слово — вот самый частый прием при поиске нового названия. Так образованы Facebook, Microsoft , ManPower, Compaq и «Газпром» со «Сбербанком» . При этом в нейминге царит свобода и даже некоторая анархия. Соединяются (точнее, миксуются) слово и буква, слова из разных языков.

В сериале

Помимо лютоволков можно привести в пример королевскую фамилию Баратеон. Baro у средневековых франков означало свободного человека (отсюда бароны). А «теон» родом из греческого, одно из главных значений этого слова — «божественный». Фамилия трактуется как Свободен Божьей Милостью или Божественно Свободен.

В бизнесе

Точно так же замиксован Panasonic. Пан- — греческий префикс, означающий «всеобщий» или просто «все». А sonic происходит от латинского sonus, означающего «звук». «Всеобъемлющий звук» — подходящее название для компании, которая поначалу выпускала акустические системы.

Еще эффектнее миксуются не корни, а значения. Необычные соединения вроде FireFox, SeaMonkey, LandShark или NetCat удивляют и запоминаются.

Читать также

Почему стартапы терпят неудачу? Сериал «Миллиарды» дал лучшее объяснение

Каков вывод?

Во времена рок-н-ролла язык глобальных брендов был круто замешан на нехитром английском простых парней с гитарами. Сегодня бренды хотят быть актуальными не меньше, чем тогда. Но языковая основа усложнилась — в блендере «фэнтези» (и в целом литературы постмодерна) взбиваются и перемешиваются времена, культуры и языки.

Размышляете над созданием бренда? Формулируете его мифологию, ищете название, нащупываете интонацию, создаете формулу экосистемы? Обратите внимание на современные сериалы — они говорят тем языком, который сегодня нравится покупателям во всем мире.