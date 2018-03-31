Оглохший альтист, или Как музыканты лишают друг друга слуха

Музыкант Владимир Зисман прокомментировал для Sobesednik.ru историю с британским альтистом, оглохшим в оркестровой яме.

Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра Королевской оперы Лондона, выиграл суд и получит возмещение.

Во время одной из репетиций уровень звукового давления в оркестровой яме превышал 130 децибел, что эквивалентно уровню шума реактивного двигателя самолета. Голдшайдер считает, что пострадал от акустического шока, вызвавшего у него такие симптомы, как шум в ушах, головокружение и резкая болевая реакция на звуки. В 2014 году из-за полученной травмы он был вынужден покинуть оркестр. Безуспешно потратив 18 месяцев на восстановление, Голдшайдер пошел в суд. И суд пошел музыканту навстречу.

Эту новость для Sobesednik.ru прокомментировал музыкант-гобоист, музыкальный критик, автор книг об оркестровой музыки Владимир Зисман:

— Я, конечно, верю в Британский суд, самый справедливый суд в мире. Но мне не хватает фактологии. В принципе группа труб и тромбонов, если будут дуть в ухо, действительно могут достигнуть указанной громкости в 130 децибел. Но обычно в подобных случаях используют акустические экраны — это специальные прозрачные загородки.

Когда я работал в мюзиклах, в самых громких местах мы с коллегами с успехом использовали беруши. Если сравнивать наши и британские условия труда (не только британские, это относится в целом к странам, которые принято называть цивилизованными, в которых развито в том числе профсоюзное законодательство и практика), то результат будет достаточно печальным. Да, сколь я мог заметить, везде, где возникали проблемы превышения громкости, акустические экраны использовались по первой же просьбе музыкантов. Но, скажем, известен случай (это было около десяти лет назад), когда аналогичная проблема, тем не менее, возникла в нашей стране. Музыкант суд выиграл.

Но у нас оставить оркестранта без работы ничего не стоит самым законным образом, потому что все на срочных контрактах и никакого увольнения не требуется — достаточно лишь не продлить контракт, — рассказал Владимир Зисман.