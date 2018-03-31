Названы самые интересные фестивали весны

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости . Самые интересные фестивали весны пройдут в Сочи, Алтайском крае, Калмыкии и Ростовской области, сообщает аналитическое агентство ТурСтат

Фестиваль BoogelWoogel 2018, «Роза Хутор», Красная Поляна

Высокогорный карнавал BoogelWoogel проходит с 29 марта по 1 апреля 2018 года на уровне Роза Плато 1170 курорта «Роза Хутор» в Красной Поляне, Сочи. В программе спуск в купальниках, фестиваль красок «Холи», прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн с водой, конкурс красоты «Мисс BoogelWoogel», горнолыжный оркестр, танцевальные баттлы и командные игры.

Фестиваль тюльпанов 2018, Калмыкия

Фестиваль тюльпанов состоится 21 и 22 апреля 2018 года в Калмыкии около Элисты. В программе — посещение мест цветения диких степных тюльпанов, этностоянка, национальный калмыцкий фольклор и виды спорта, дегустация калмыцких блюд.

Экофестиваль «Воспетая степь», Ростовская область

Также 21 апреля фестиваль цветения тюльпанов «Воспетая степь» проходит и в заповеднике «Ростовский» Орловского района Ростовской области. В программе — ярмарка экологически продуктов питания Ростовской области и сувениров ручной работы, выступления театральных и творческих коллективов, а также мастер-классы по изготовлению сувениров, лепке и рисованию.

Фестиваль «Ледовое побоище», Псковская область

На 21 апреля намечен и военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище». На берегу Чудского озера у деревни Самолва Гдовского района Псковской области состоится реконструкция битвы князя Александра Ярославовича с рыцарями Тевтонского ордена.

Праздник «Цветение маральника», Алтайский край

Праздник «Цветение маральника» пройдет 29 апреля 2018 года на территории туркомплекса «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. В программе праздника — экскурсии к местам цветения маральника, торговые ряды с товарами алтайских производителей, мастер-классы, концерты и спортивные соревнования.

Гастрофестиваль «О, да! Еда!», Балаклава, Севастополь

Гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» состоится 5 и 6 мая 2018 года на территории агрофирмы «Золотая Балка» в Балаклаве, Севастополь.

В программе — гастрономический театр, улицы ресторанов и маркетов с местными продуктами, детская кулинарная школа, музыка, кино и кулинарная битва.