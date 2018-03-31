Бегущий по лезвию Москвы: фото окраин в стилистике киберпанка

22-летний московский фотограф Константин Вихров снимает Москву в стилистике нео-нуарного триллера-антиутопии «Бегущий по лезвию».

Здесь и далее фото Константина Вихрова из его группы во «Вконтакте»

Все фотографии он постит в своем сообществе «Бегущий по ******» (под последним словом скрыто определение отдаленных районов Москвы), которое создал в 2016 году (изначально паблик назвался «Фоткаю за шаурму»).

Вихров дал небольшое интервью изданию TJournal, в котором рассказал, что начал снимать в 2011 году, пытался поступить во ВГИК на фотографа, но провалил все, что только можно. Тем не менее, он продолжал фотографировать все подряд, пока не нашел свой стиль.

Главным источником вдохновения для молодого фотографа послужил фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Поэтому на его снимках так много пара, неоновых огней и узнаваемых по картине 1982 года тонов.

Например, на его фотографиях часто появляются многоэтажки, люди в зеленоватых оттенках на фоне красных неоновых вывесок «Аптека», «Гастроном», «Продукты» и «Пиво».

Вихров снимает в основном в Москве или близких к ней городах. Из-за этого некоторые пользователи соцсетей спрашивали, можно ли считать столицу России «*******» [окраиной]. Фотограф считает, что можно.

«Мне Москва, бывает, тоже видится ******* [захолустьями], может и не такими, как за ее чертой, но все же. Крайне аномальная урбанизация, плотность современной застройки в совокупности с жилыми домами из советской эпохи, всевозможные рынки и ларьки — все это прогнило как внешне, так и с точки зрения здравого смысла. Причем даже из центра это не ушло, там тоже куча всякого затхлого встречается, особенно возле вокзалов. Остается только сойти с ума и наслаждаться этим как зритель», — прокомментировал он изданию.

По мнению фотографии, именно так и зарождается «эстетика ******» — это некий стокгольмский синдром в условиях российской действительности. А хай-тек — это как насмешка, чтобы подчеркнуть, что мы в настоящем, но все это налеплено на старое.

Идея паблика не ограничивается «Бегущим по лезвию» и киберпанком. Вихров рассказал, что в некоторых работах вдохновлялся фильмами Уэса Андерсона. Последний источник вдохновения — гонконгский режиссер Кар-Вай Вонга.

«Говорю не о сюжете фильмов, а именно о цветах. Понял, что мне недоставало в своих какой-то мягкости», — отметил фотограф.

По словам Константина, в будущем он надеется больше выбираться в другие города России, чтобы снимать там.