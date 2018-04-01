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Максим Фадеев представил солистку состава SEREBRO 2030 года
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Максим Фадеев представил солистку состава SEREBRO 2030 года 

Eva.ru 52 минуты назад
Фото: Eva.ru
Максим Фадеев пригласил в свой офис подрастающую конкурентку для действующих солисток группы SEREBRO, модель Настю Князеву. Музыкант сфотографировался с маленькой красавицей, которая, ко всему прочему, умеет еще и петь.
Обладая хорошими вокальными данными, Анастасия Князева действительно может составить конкуренцию солисткам SEREBRO. После того, как девочка спела одну из песен музыкального коллектива, Максим Фадеев не смог не пригласить девочку в свою «семью» (так продюсер называет сотрудников лейбла). По его признанию, Князева исполнила песню «Между нами любовь» очень трогательно. Команда приняла Настю с распростёртыми объятиями, и они вместе весело провели время. Подопечные Фадеева играли с Князевой и даже спели с ней, запечатлев этот момент на видеокамеру. Они признались, что получили массу позитивных эмоций от общения с девочкой.
«Хочу представить новую солистку SEREBRO состава 2030 года», — написал Фадеев под совместным фото. Поклонников порадовал такой шутливый пост, и они признались, что, если бы Настя была взрослой, она бы отлично влилась в группу, дав фору всем его предыдущим солисткам. Миловидная внешность девочки, по мнению комментирующих, дает ей билет как в мир моды, так и на большую сцену.
Кстати, и Дима Бизан не смог устоять перед тем, как Настя спела его песню. Он поделился её видеороликом в своем микроблоге и поблагодарил за такое прекрасное исполнение.
Публикация от Anna Knyazeva (@anna_knyazeva_official) 31 Мар 2018 в 1:39 PDT
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