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Первым официальным массовым мероприятием на «Зенит-Арене» станет концерт группировки «Ленинград»
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Первым официальным массовым мероприятием на «Зенит-Арене» станет концерт группировки «Ленинград» 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Группировка «Ленинград» 19 октября собирает стадион на Крестовском острове. «Санкт-Петербург Арена» во время массовых шоу вмещает 60 тысяч человек — именно столько зрителей планирует собрать на концерте музыкант Сергей Шнуров.
Об этом он сообщил в своем Instagram: «Все предварительные договоренности воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!».
Ранее на стадионе проводились только футбольные матчи и тестовые концерт российских рок-групп.
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