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Лидер KoRn Джонан Дэвис выпустил сингл и клип «Everyone»
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Лидер KoRn Джонан Дэвис выпустил сингл и клип «Everyone» 

Аpelzin.ru 1 час назад
[caption id="attachment_103059" align="alignnone" width="900"] [/caption] Лидер американсой ню-метал группы Korn — Джонотан Дэвис — выпустил новый сольный трек «Everyone». Одновременно с этим, на YouTube состоялась премьера видео на композицию. Клип выполнен в лучших традиция Korn'ов. Артист в iTunes. https://www.youtube.com/watch?v=lf60tllaLIQ Песня «Everyone» стала вторым синглом в поддержку грядущего дебютного полноформатного студийника рокера «Black Labyrinth», релиз которого состоится 25 мая на лейбле «Sumerian». Ранее, в поддержку диска был выпущен лид-сингл «What It Is», ставший саундтреком к фильму «Американский Дьявол». На композицию был представлен видеоклип. https://www.youtube.com/watch?v=pSABKRTtJM8
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