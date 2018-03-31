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Группа «Ленинград» выступит на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября
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Группа «Ленинград» выступит на стадионе «Санкт-Петербург» 19 октября 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Группировка «Ленинград» даст концерт на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом на своей странице в Instagram рассказал лидер коллектива Сергей Шнуров.
По словам музыканта, концерт состоится 19 октября, и побывать на нем сможет рекордное количество зрителей. «Даже немножко страшно, — написал Шнуров. — Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!».
Выступление на футбольном стадионе для Ленинграда» станет первым.
Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договорённости воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями. 19 октября! Зенит-Арена! Петербург! Ленинград! 60 тысяч зрителей! Идём на рекорд! Ура!
Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 30 Мар 2018 в 9:49 PDT
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