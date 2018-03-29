Детские зоны в ТЦ запретят размещать выше первого этажа

Одним из пунктов реформы российского законодательства по пожарной безопасности может стать запрет на размещение детских игровых зон в торгово‐развлекательных центрах выше первого этажа. Такая мера является необходимой с учетом недавней трагедии в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, рассказал « Парламентской газете » глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит. Это какой-то коммерческий прием?

— цитирует издание слова депутата.

Пискарев подчеркнул, что предстоит серьезное обсуждение этого вопроса со специалистами.

Если потребуется внести корректировки в закон, это будет предложено нашим депутатам на рассмотрение

— Пискарев.

Создать рабочую группу по вопросу изменений в законодательство по части пожарной безопасности поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин . Поправки будут разработаны на основе выводов следствия по факту пожара в Кемерове и уже идущих проверок торговых центров по всей стране.

Заводской районный суд Кемерова арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Это генеральный и технический директора ТЦ, охранник и два сотрудника компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Все они отрицают вину.