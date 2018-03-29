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Детские зоны в ТЦ запретят размещать выше первого этажа
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Детские зоны в ТЦ запретят размещать выше первого этажа 

360tv.ru 29 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Одним из пунктов реформы российского законодательства по пожарной безопасности может стать запрет на размещение детских игровых зон в торгово‐развлекательных центрах выше первого этажа. Такая мера является необходимой с учетом недавней трагедии в торгово‐развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове, рассказал «Парламентской газете» глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Зачем устраивать массовые мероприятия для детей на последних этажах? Я вот не понимаю, почему так происходит. Это  какой-то  коммерческий прием?
— цитирует издание слова депутата.
Пискарев подчеркнул, что предстоит серьезное обсуждение этого вопроса со специалистами.
Если потребуется внести корректировки в закон, это будет предложено нашим депутатам на рассмотрение
— Пискарев.
Создать рабочую группу по вопросу изменений в законодательство по части пожарной безопасности поручил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Поправки будут разработаны на основе выводов следствия по факту пожара в Кемерове и уже идущих проверок торговых центров по всей стране.
Заводской районный суд Кемерова арестовал пятерых фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», где погибли 64 человека. Это генеральный и технический директора ТЦ, охранник и два сотрудника компании, отвечавшей за пожарную безопасность. Все они отрицают вину.
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