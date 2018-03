5 новых книг о музыке: что читать, чтобы слушать

В конце прошлого года мы подвели итоги, касающиеся выхода книжно-музыкальных новинок. Сегодня обозреватель портала Москва 24 Алексей Певчев в рубрике «Читать, чтобы слушать» представляет новую подборку «музыкальных» книг, появившихся на прилавках.

"Слушая трио Генелина", Стив Дэй ("Северная Пальмира") Трио Ганелин — Тарасов — Чекасин, пожалуй, один из немногих, если не главный российский музыкальный коллектив, добившийся серьезного успеха за рубежом. Пускай успех этот заметен не самой широкой аудитории любителей джазовой импровизационной музыки. Именно поэтому сама структура книги, ее подача и манера изложения сродни джазовой импровизации.

О приключениях Вячеслава Ганелина, Владимира Тарасова и Владимира Чекасина, трех безусловных гениях джазового авангарда ранее можно прочитать в книге их музыкального издателя, главы лейбла Leo records Лео Фейгина. О том, что лежит внутри их записей — сейчас в книге джазового музыканта и журналиста Стива Дэя.

"Слушая трио Ганелина" — это не документальная биография, не художественное изложение фактов и не хроника, а скорее развернутая джазовая поэма, созданная на основе записей трио. Своего рода признание в любви, но не отчаянно фанатичной, а искренней, верной и крепкой. «Слушая трио Ганелина» очень ярко написанный, «сыгранный» текст, позволяющий не только осмыслить масштаб этих столпов импровизационного джаза, но и разобраться в сложнейших лабиринтах музыки ГТЧ. Дэй бродит по самым потаенным уголкам мира легендарного трио, тщательно фиксируя собственные эмоции от музыки, делясь настроением и открытиями, которые непременно происходят каждый раз при прослушивании, казалось бы, давно известного материала.

К музыке ГТЧ автор пришел из мира рока, однажды осознав, что новинки следует искать где-то рядом, в жанре если не родственном, то уж точно не уступающем в плане необычных открытий. К слову в 1970-х, начале 1980-х годов на своих концертах ГТЧ собирали не меньше прогрессивного «волосатого народа», чем «Рубиновая атака», «Машина Времени», а позже и «Аквариум». Искать объяснение гению Ганелина, Тарасова и Чекасина бессмысленно. Зато попытаться разобраться в нем в компании изысканного критика Стивя Дэя через комментарии к трекам их альбомов, поблуждать по квартире Лео Фейгина, стараясь не задеть груды коробок с CD и стеллажи виниловых пластинок, вдохнуть атмосферу джазовых клубов Европы и США стоит непременно.

"Рижский клуб любителей хронопортации", Александр Долгов ("Геликон Плюс") Ненаучной фантастики, касающейся ушедших навсегда звезд рок-н-ролла не так уж много. Тем не менее, подобных сюжетов хватает. Достаточно вспомнить Стивена Кинга и его зловещий рассказ «Рок-н-рольные небеса». В «Рижском клубе» все не так пугающе, но куда более закручено. Главный герой, корреспондент петербургского журнала, попадает в сеть плавно развивающихся, в меру захватывающих событий, в ходе которых он последовательно пересекается с гражданами из петербургской рок-н-ролльной богемы, участником британской группы ELP Китом Эмерсоном, рижскими маргиналами и наконец — с самим лидером «Кино». Для встречи с ним герой отправляется, понятное дело, в прошлое, ни разу не вспомнив о том, что менять ничего в этом прошлом, пускай даже имея искреннюю и заветную цель, не просто нельзя, но и невозможно.

Сюжет в целом прост и интересен больше нюансами повествования и деталями, которые автор книги (в прошлом главный редактор в действительности существовавшего рок-журнала Fuzz), конечно же, знает досконально. По ходу действия герой мотыляется между городами и временами, слушает музыку, неизменно зависая в вязком тумане собственных наблюдений и раздумий.

Кроме «клуба» в книгу вошли еще три небольших рассказа — хоррор «Аномальная зона», трагическая исповедь «Эйч-Эм-Ар» (рассказ бывшего металлиста) и история для кино «Рок-н-ролльщик». Александр Долгов, выпускник Ленинградского военно-морского училища имени Ленина, пришел в рок-музыку с флота, и сюжет этой истории для кино выписан в четкой, немного нетипичной для предмета, но абсолютно гармоничной для автора манере (чем-то сродни флотскому «рапОрту»).

Хорошее чтиво для поездки в электричке, саундтреком в которой звучат песни Цоя в исполнении пары самодеятельных музыкантов, вооруженных гитарами и любовью к группе «Кино», которую они, конечно же, не застали. Если к этому моменту книга будет уже прочитана, ее легко можно им подарить, поддержав как идею букшеринга, так и хороший репертуарный выбор.

The Rolling Stones «Взгляд изнутри», Доминик Ламблен (издательство «Бомбора») Говорить о том, что о The Rolling Stones написаны сотни исследований, — банально. Казалось бы как, собственно, этими исследованиями и заниматься. Но вот и нет. Если до сих пор следопыты находят неопубликованные версии песен главных друзей-конкурентов из The Beatles и людей, еще не поделившихся воспоминаниями о них, так что говорить о «Стоунз», активно работающих по сей день? Ответ прост: лихие 1960-е еще долго будут в цене! Слишком уж яркой была эпоха, слишком уж лихие персонажи делали ее. Ближе к середине увесистого томика автор Доминик Ламблен признается: «Наблюдать за работой The Rolling Stones всегда было для меня одним из величайших земных наслаждений, и каждой предоставленной возможностью я пользовался по полной».

Несмотря на наличие главных переводных инфоисточников вроде «Время собирать камни» Стивена Дэйвиса , роскошно изданной автобиографии бывшего басиста группы Билла Уаймена, «Как я был драгдиллером „Роллинг Стоунз“ авантюриста Тони Санчеча и, наконец изданной несколько лет назад автобиографии Кита Ричардса „Жизнь“, новая книга — обязательное чтиво для любого почитателя главной рок-группы мира. Хотя бы потому, что Ламблен — француз, и его повествование обо всех этапах становления и неистовствах „Стоунз“ отличает свой, ни на кого не похожий почерк.

Автор не просто тусовался с группой — таких деятелей за всю историю группы было пруд-пруди, но работал с ней в качестве представителя звукозаписывающей компании, что придает повествованию деловой, но отнюдь не занудный оттенок. Конечно, в книге хватает описаний всего, что неизменно творили The Rolling Stones на всем своем разудалом пути, но выглядят они лишь дополнением к анализу четкой, очень грамотно выстроенной схемы, благодаря которой группа до сих пор способна собирать стадионы.

Отличный перевод, масса ранее не опубликованных фото, каталогов их редких записей, деловых (и не очень) писем, снабженные подробными и яркими рассказами, лишний раз подтверждают только одно: „Стоунз“ — это навсегда, и интересных открытий, связанных с ними, мы еще непременно дождемся.

»Сгореть в любви дотла" (неформальная биография The Doors), Мик Уолл ("Рипол классик") Предыдущей книгой одного из лучших британских журналистов Мика Уолла, переведенной на русский, была «Когда титаны ступали по Земле: биография Led Zeppelin», после прочтения которой хотелось только одного — продолжения! Если не о LZ, то о любой другой легендарной группе, но только в изложении того же автора.

И вот, спустя три года новая книга Уолла, посвященная биографии одной из самых влиятельных мировых рок-групп, выходит на русском. Если вас немного дезинформирует обложка, изображающая лидера группы Джима Моррисона в обнимку с Памеллой Курсон, и вы думаете, что толстенный том — очередная love story, нашпигованная новыми подробностями, не заблуждайтесь! Разочарование ждет и тех, кто захочет в очередной раз обратиться к образу трагического романтика Моррисона — великого поэта, духовного лидера поколения и одного из главных членов «Клуба 27».

Здесь нет места романтическим сценам в манере Оливера Стоуна : красивого снопа света направленного на ванну, в которой Джим переместился в мир иной, и томно прикрытых в процессе исполнения лучших песен глаз. Вместо них — прямая, очень жесткая картина, на которой нескольких парней, вступивших на извилистый, сложный и порой тупиковый путь, бредут по нему в поисках тех самых «дверей на другую сторону». Признавая очевидное (что Моррисон был и остается ключевой фигурой The Doors), Мик Уолл, дотошно изучивший сотни страниц книг и интервью Рея Манзарека, Роберта Кригера, Джона Денсмора и вдоволь с ними пообщавшийся, сделал свои выводы, которые могут быть одинаково неприятны как родственникам участников событий, так и неистовым поклонникам.

Здесь нет ни малейшего намека на «желтизну», поиск «жареных» фактов и скабрезностей, ориентированных на невзыскательную публику. Мик Уолл — рок-журналист старой формации, и флиртовать с подобной аудиторией не обучен. С самых первых страниц, в начале апеллируя четкими фактами, а потом уже и жесткими тезисами, он предлагает забыть обо всем романтическом флере вокруг персоны Моррисона и сконцентрироваться на характерах, музыкальных, литературных, философских влияниях, безумных ситуациях, страстях и изменениях сознания. Пропустить все это через призму времени сделать свои выводы. Возможно, не имеющих ничего общего с той картинкой, которую вы выстроили много лет назад, впервые услышав и полюбив The Doors, но точно позволяющих проверить в силу вашей любови и истинного понимания их песен.

История «Аквариума» (Сторона А, издательство «Пальмира») Отметим сразу, если вы почитатель группы со стажем, то обе части книги для вас новинкой не являются (они включают переиздания «Истории „Аквариума“. Книги флейтиста» Андрея «Дюши» Романова и «Аквариум» как способ ухода за теннисным коротом" Всеволода Гаккеля ). При этом, в «материальном мире» новых собирателей всего, что связано с «А», они представляют немалую библиографическую редкость. Книги двух равноправных (наряду с Борисом Гребенщиковым ) создателей группы «Аквариум» вышли давно и наделали немало шума, который со временем угас.

Каждая из этих частей, дотошно и ярко описывающая становление одной из главных отчественных групп, — чтение обязательное. Хотя бы потому, что не просто дотошно, порой весело, а порой и грустно, описывает петербургскую тусовку тех лет, но и отчетливо проясняет мотивацию, с которой когда-то входили в рок-н-ролл его нынешние столпы и которую нынешней «молодой шпане» следовало бы взять на вооружение.

Романов и Гаккель — участники «золотого» состава группы. Магнитоальбомы, записанные на подпольной студии Андрея Тропилло и растиражированные по всей стране на сотнях тысяч копий, созданы при их самом непосредственном и живом участии. Каждая из частей книги — это не только пересомысление достижений, событий, радостей и обид в изложении двух известнейших петербургских музыкантов, но и информация изнутри. Причем недоступная сторонним исследователям, даже из числа тех, кто застал знаменитое «Аквариум» — не группа, а образ жизни", «флэтовые сейшена», перемещение автостопом по всей стране, первые альбомы Jethro Tull, Spooky Tooth, Greateful Dead и Фрэнка Заппы, пивные ларьки и кафе «Сайгон». И главное — удивительное время, когда все были молоды, хотя и носили бороды.

В июле этого года — 18 лет, как не стало Дюши Романова, зато Всеволод Гаккель все так же живет в Петербурге, и кто знает, может быть еще выйдет на сцену в составе «Аквариума». Ну или поделиться какими-нибудь воспоминаниями о той эпохе, без которой сейчас было бы невозможно представить нынешнюю.