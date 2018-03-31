Ник Вуйчич приехал в Петербург и встретился с Георгием Полтавченко

В Петербург приехал мотивационный оратор и лектор из Австралии Ник Вуйчич, сообщает пресс-служба правительства города. Он прибыл в Северную столицу в субботу, 31 марта.

В этот же день Вуйчич посетил в Петербурге детский хоспис Невского района, а потом встретился в Смольном с губернатором города Георгием Полтавченко . В рамках встречи они обсудили проведение благотворительных инициатив в Северной столице при поддержке Минобрнауки РФ , которые Вуйчич планирует воплотить в городе на Неве. Полтавченко поддержал австралийца и порекомендовал ему подключить к работе волонтерское движение.

«Вы показываете всем людям, что можно решать любые проблемы — и внешние, и внутренние, — подчеркнул губернатор. — Мы рады вашему приезду в Санкт-Петербург. Нас очень трогает то, что вы решили поддержать детей, которые нуждаются в особой заботе».

Вечером Ник Вуйчич выступит перед публикой на «Сибур Арене». Все собранные средства пойдут на благотворительные цели.

Напомним, у 35-летнего Ника Вуйчича нет рук и ног. На протяжении многих лет он выступает перед зрителями с лекциями о силе воли и развитии своих способностей. У Вуйчича есть жена и четверо детей.