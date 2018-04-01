Ник Вуйчич прочел лекцию в Санкт-Петербурге

Мотивационный спикер Ник Вуйчич прочел лекцию «Человек без рук и ног. Для чего я живу?» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте городского правительства.

Участников встречи приветствовал вице-губернатор Александр Говорунов . По его словам, вырученные от продажи билетов на лекцию средства будут перечислены на счет детского хосписа, который Ник Вуйчич посетил во время однодневного визита в Петербург.

Вице-губернатор поблагодарил Ника Вуйчича и организаторов его визита — руководство благотворительного фонда «Яркий мир». После лекции Ник Вуйчич и вице-губернатор обсудили возможность реализации благотворительного проекта, направленного поддержку инвалидов.

Австралиец Ник Вуйчич родился без рук и ног. Сегодня он возглавляет некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей». Ник Вуйчич — известный оратор, он выступал с лекциями в десятках стран мира, вдохновляя людей на преодоление трудностей.