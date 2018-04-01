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Ник Вуйчич прочел лекцию в Санкт-Петербурге
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Ник Вуйчич прочел лекцию в Санкт-Петербурге 

АиФ Санкт-Петербург 12 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Мотивационный спикер Ник Вуйчич прочел лекцию «Человек без рук и ног. Для чего я живу?» в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте городского правительства.
Участников встречи приветствовал вице-губернатор Александр Говорунов. По его словам, вырученные от продажи билетов на лекцию средства будут перечислены на счет детского хосписа, который Ник Вуйчич посетил во время однодневного визита в Петербург.
Вице-губернатор поблагодарил Ника Вуйчича и организаторов его визита — руководство благотворительного фонда «Яркий мир». После лекции Ник Вуйчич и вице-губернатор обсудили возможность реализации благотворительного проекта, направленного поддержку инвалидов.
Австралиец Ник Вуйчич родился без рук и ног. Сегодня он возглавляет некоммерческую организацию «Жизнь без конечностей». Ник Вуйчич — известный оратор, он выступал с лекциями в десятках стран мира, вдохновляя людей на преодоление трудностей.
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