Что читать: книги, которые читаются за один вечер

PEOPLETALK совместно с «Литрес» не дадут тебе скучать. Мы составили для тебя список из десяти книг, которые читаются на одном дыхании, но оставляют впечатление на всю жизнь.

«Тринадцатая сказка»

Год: 2013

О чем: Маргарет Ли , тихая хранительница книжного архива и по совместительству биограф-любитель, все свободное время проводит наедине с книгами. Но однажды знаменитая таинственная писательница Вида Винтер обращается к Маргарет с просьбой написать ее первое правдивое жизнеописание.

Почему стоит прочитать: «Тринадцатая сказка» — признанный шедевр современной английской прозы, книга, которая открыла для широкой общественности жанр неоготики и заставила критиков заговорить о возвращении золотого века британского романа.

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«Старик и море»

Автор: Эрнест Миллер Хемингуэй

Год: 1952

О чем: старик Сантьяго, кубинский рыбак, рыбачит один на протяжении всей жизни. Последний раз он провел в море 84 дня, но не поймал ничего. Книга рассказывает историю его борьбы в открытом море с гигантским марлином, который стал самой большой добычей в его жизни.

Почему стоит прочитать: эта новелла стала не только самым известным, но и последним пожизненно опубликованным произведением Хемингуэя. За «Старика и море» в 1954 году писатель был удостоен Нобелевской премии.

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«Хороший год»

Автор: Питер Мейл

Год: 2004

О чем: Макс живет в дождливом Лондоне и испытывает большие трудности с деньгами. Однажды он узнает, что получил в наследство усадьбу с виноградником своего дяди. Жизнь в Провансе приходится ему по вкусу, тем более что Макс встречает тут свою любовь. Все хорошо до того момента, пока не приезжает внебрачная дочь дяди с требованием пересмотреть решение о наследстве.

Почему стоит прочитать: по этой книге снят потрясающий одноименный фильм с Расселом Кроу (53) и Марион Котийяр (42) в главных ролях — трогательная история о любви, жизни в пригороде, и все это в погоне за наследством. Так что скрасить свой вечер можно и романом Мейла, и фильмом Ридли Скотта (80).

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«Дверь в лето»

Год: 1957

О чем: Дэниел Бун Дэвис и его кот Петроний Арбитр ищут дверь в лето, где тепло, нет войны, ненависти и обиды…

Почему нужно прочитать: Хайнлайн написал роман всего за 13 дней. В опросах читателей журнала Locus с 1975 по 1998 год роман признавался 36-м, 29-м и 43-м в списке лучших научно-фантастических романов.

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«Цветы для Элджерона»

Год: 1966

О чем: Чарли Гордон добровольно участвует в эксперименте по улучшению интеллекта. Рассказ написан от лица Чарли в форме отчетов о происходящем.

Почему нужно прочитать: психологический роман был награжден многочисленными премиями, например такими, как премия «Хьюго» за лучший короткий научно-фантастический рассказ и премия «Небьюла» за лучший роман.

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«Вспоминая моих грустных шлюх»

Автор: Габриэль Гарсиа Маркес

Год: 2005

О чем: в книге идет речь о любви, пришедшей к человеку только в конце его жизни, которую он прожил бездарно.

Почему нужно прочесть: книга стала первым художественным сочинением писателя после более чем 20-летнего перерыва. Повесть также оказалась последним произведением Маркеса.

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«Живи легко!»

Автор: Эндрю Мэтьюз (60)

Год: 2011

О чем: Книга дает возможность читателю по-новому взглянуть на мир, стать счастливым человеком и понять, что жить действительно легко и приятно.

Почему стоит прочесть: книга австралийского психолога Эндрю Мэтьюза — лучшее лекарство от стресса, депрессии и плохого настроения. Изящный остроумный текст в сопровождении фирменных рисунков автора.

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«Первый день»

Год: 2011

О чем: история любви астрофизика Эдриена и археолога Кейры. Вместе им суждено было пережить приключения, изменившие не только их жизнь, но и судьбы всего человечества.

Почему нужно прочитать: остросюжетный роман от писателя, которого считают будущим французской литературы.

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«Мактуб»

Год: 1998

О чем: Пауло Коэльо собрал цитаты, притчи, истории и сюжеты, которые он слышал на протяжении всей жизни.

Почему нужно прочитать: если ты поклонник умных фраз, красивых выражений и творчества Коэльо в принципе, то читать эту книгу обязательно. Потом будет что поставить в статус «ВКонтакте».

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«Азазель»

Год: 1998

О чем: Эраст Петрович Фандорин — молодой сыщик, которому предстоит расследовать загадочное самоубийство студента из золотой молодежи. По официальной версии, юноша совершил самоубийство, но улики указывают на то, что он был частью ужасного заговора немыслимого масштаба.

Почему нужно прочитать: Акунин (а в жизни Григорий Чхартишвили ) — один из самых продаваемых российских авторов современности. А потом можно посмотреть и неплохую экранизацию с Ильей Носковым и Сергеем Безруковым в главных ролях. Кстати, последний роман из серии о Фандорине вышел в этом феврале — называется он «Не прощаюсь».

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/chto-chitat-knigi-kotorye-chitayutsya-za-odin-vecher/