«Спасти можем только мы сами». Родителей научили оказывать первую помощь детям

Практические занятия для родителей «Школа первой помощи детям» прошли 30 и 31 марта. Одна из самых актуальных и важных тем — поведение при пожаре. К семинару присоединился корреспондент «ВМ».

Без сознания, пульса нет. Реакция на боль — отсутствует. Однако руки в суставах сгибаются легко — значит, трупного окоченения нет, и смерть пока только клиническая. Человека еще можно спасти. — Раз, два, три, четыре… — считает Марина Самутина, делая учебному манекену искусственный массаж сердца. — Теперь два вдоха! — Стоп! При отравлении человеком продуктами горения, искусственное дыхание ему делать нельзя! — говорит доброволец Российского союза спасателей Иван Апраксин. — Вы можете сами лечь рядом с потерпевшим. Поэтому только качаем сердце до приезда медиков. Вам ничего больше не остается. То же самое касается и отравлений химическими веществами, лекарствами. У Марины двое детей. Одному четыре с половиной года, второму — год. Говорит, после того, что случилось в «Зимней вишне», очень страшно. — Понимаешь теперь, что единственные люди, которые могут помочь детям, мы сами, — говорит Самутина. Практический семинар для родителей — это один из проектов центра поддержки материнства и безопасного детства «Мария мама». Реализуется «школа» с 2017 года. Эти занятия уже посетили свыше 500 человек. Здесь аттестованные российские спасатели, инструкторы первой помощи учат быстро и правильно оказывать первую помощь. — Более 47 процентов детей гибнут от внешних факторов, от ДТП, от бытовых травм. Это сумасшедшая цифра, — говорит генеральный директор организации Екатерина Протопопова. — Наша программа состоит из самого необходимого, что должен уметь каждый родитель или няня до приезда скорой. Счет идет на секунды. В свете последних событий мы добавили еще одну тему — эвакуация из помещений при пожаре. Зачастую торговые центры представляют собой труднопроходимые лабиринты. Бесконечные коридоры без каких-либо указателей. — В первую очередь смотрите план эвакуации, — отмечает Иван Апраксин. — Прикинули, где находитесь, где эвакуационный выход. Идете к нему. Если вы с ребенком и увидели дым, то нужно сделать себе повязку. Взять любую ткань, смочить ее и приложить ко рту и носу. Так продукты горения не попадут в организм. По словам спасателя-добровольца, прикладывать такую повязку необходимо себе. Потому что если родитель потеряет сознание от угарного газа, то ребенок попросту не сможет вытащить его на улицу. — Если же вы заблокированы, не можете выйти, то закрываетесь в комнате, — продолжает Апраксин. — Мокрыми тряпками затыкаете все дверные щели. Ложитесь в самую низкую часть прмещения, чтобы не задохнуться. Звоните спасателям, говорите, где находитесь и сколько человек. Москвичка Ольга Поплавская на таком занятии впервые. Ее ребенку год и три месяца. Говорит, что первую помощь оказывать никогда не приходилось. Надеется, что и не придется, но быть во всеоружии необходимо. Сейчас она проводит сердечно-легочную реанимацию. По сценарию, человек подавился. — Ищем болевую точку, под носом, за ухом или под ключицей, — вслух говорит Ольга, «спасая» манекен. — Реакции нет. Проверяем дыхание. Так, теперь замеряем пульс. Отсутствует. У нас есть пять минут, чтобы его спасти. Прочищаем ему рот, удаляем еду. Ищем мечевидный отросток. Через два пальца от него кладем руку. Делаем 30 надавливаний, два вдоха через ткань. Ждем скорую. По словам Поплавской, самое сложное — держать себя в руках. Потому что в критической ситуации срабатывает паника. Поэтому и нужны такие занятия — если голова отключится, то руки помнят.

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