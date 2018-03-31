Сотрудники МВД России разыскали едва не замерзшую девочку в Камчатском крае

«Вчера вечером в полицию поступил звонок от взволнованной женщины, сообщившей, что с прогулки домой не пришла её девятилетняя дочь.

На поиски незамедлительно выехали полицейские, в числе которых был кинолог с собакой. Мама потерявшейся девочки рассказала, что дочь ушла гулять около 16:00 часов, домой она не вернулась и при этом не отвечала на звонки. Служебная собака взяла след и привела в квартиру одного из соседних домов, где хозяйка пояснила, что у её дочери в гостях была девочка, которая около двух часов назад ушла домой.

Поиски были продолжены, и собака вывела сотрудников на сопку, где на высоте примерно 60 метров у трансформаторной будки полицейские и обнаружили девочку. Правоохранители обогрели ребенка и напоили горячим чаем. Приехавшие медики осмотрели девочку и пояснили, что ее жизнь и здоровье вне опасности.