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Голодные иксодовые клещи проснулись на Ставрополье и нападают на людей
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Голодные иксодовые клещи проснулись на Ставрополье и нападают на людей 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Иксодовые клещи, переносчики крымской геморрагической лихорадки и клещевого боррелиоза, с наступлением тёплых дней активизировались, сообщает управление Роспотребнадзора по Ставрополью.
С укусами в медучреждения края уже обратился 61 человек, в том числе 27 детей.
Случаи нападения зарегистрированы в 18 районах и городах. Больше всего — в Кировском, Минераловодском, Новоселицком, Советском и Шпаковском районах, Пятигорске и Ставрополе. КГЛ пока никто не заболел.
Эпидемиологи напоминают, что в группе риска по заражению КГЛ находятся селяне (в первую очередь, животноводы), а также горожане, выезжающие на природу на пикники, рыбалку и охоту. Клещевой беррилиоз можно получить после прогулок с парках.
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