Голодные иксодовые клещи проснулись на Ставрополье и нападают на людей

Иксодовые клещи, переносчики крымской геморрагической лихорадки и клещевого боррелиоза, с наступлением тёплых дней активизировались, сообщает управление Роспотребнадзора по Ставрополью.

С укусами в медучреждения края уже обратился 61 человек, в том числе 27 детей.

Случаи нападения зарегистрированы в 18 районах и городах. Больше всего — в Кировском, Минераловодском, Новоселицком, Советском и Шпаковском районах, Пятигорске и Ставрополе. КГЛ пока никто не заболел.

Эпидемиологи напоминают, что в группе риска по заражению КГЛ находятся селяне (в первую очередь, животноводы), а также горожане, выезжающие на природу на пикники, рыбалку и охоту. Клещевой беррилиоз можно получить после прогулок с парках.