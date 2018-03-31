Коул Спроус: об археологии, троллинге и асексуальности

Двадцатипятилетний актер Коул Спроус снимается в различных проектах уже 25 лет своей жизни: он начал карьеру в шесть месяцев, появившись в рекламе подгузников. В 1999 году сыграл сына Адама Сэндлера в фильме «Большой папа», а позже часто мелькал в сериале «Друзья» в роли сына Росса Геллера Бена.

Но настоящим прорывом для него стал сериал «Ривердэйл», который сейчас вовсю получает одобрение критиков. Зрители отмечают новый взгляд на всем известные ситуации, сложности в принятии себя и социальное взаимодействие старшеклассников.

О развитии личности:

С малых лет Коул занимался озвучкой мультфильмов, а также активно работал в рекламе. В подростковые годы он начал получать роли в популярных диснеевских сериалах и уже к 2011 году вместе с своим братом-близнецом обрел статус самых высокооплачиваемых детей-актеров. После этого события Коул решил отдохнуть от всей шумихи и вместе с братом Диланом поступил в Нью-Йоркский университет, а также сконцентрировался на своем хобби — фотографии.

Мы с Диланом приняли осознанное решение отдалиться от индустрии на какое-то время. И поступили в учебное заведение, очень престижное, надо сказать, потому что хотели, чтобы это был своеобразный шаг к успеху. Но из-за того, что мы не выбрали актерское мастерство или вокал, многие люди восприняли это негативно, даже видели в этом некий провал, ведь все думают, что актеры больше ни на что не способны. После того, как сериал закончился, люди буквально преследовали нас, поэтому мы решили отдалиться от индустрии и пропасть ненадолго. И были приятно удивлены тем, как часто люди связывались с нами, чтобы спросить, где мы и чем занимаемся.

Коул изучал археологию, а Дилан — дизайн видеоигр. Им обоим показалось, что они имеют уже достаточно актерского опыта и тратить еще несколько лет на образование им не нужно.

Университет не учит вас, как быть умным. Это один из самых важных уроков, что я вынес из своего опыта в NYU. Вы всегда обладали тем интеллектом, что у вас есть. Университет просто учит, как пользоваться различными аргументами. Осведомленность ведет к интеллекту и делает вас умным и понимающим человеком. Так что, думаю, я получил эту осведомленность.

Вновь появиться на экранах его побудил новый успешный проект — драма-сериал «Ривердэйл». Съемки ведутся по комиксам Арчи, и еще до выхода пилота было понятно, что сюжет привлечет множество фанатов.

О своих увлечениях:

На удивление, сам Коул называет себя археологом, а не актером, заявляя, что именно археология — та профессия, которой он хочет заниматься в течении всей жизни.

Я археолог, я изучал археологию. Это профессия, которой я хочу заниматься, и то, как бы я хотел, чтобы люди видели меня. Фотография изначально была для меня лишь хобби. Потом я понял, что могу на этом зарабатывать, и это хорошо. Так я могу выражать себя и одновременно работать в сфере фотожурнализма.

Ему кажется странным — называться «артистом». Что он считает значимым — когда другие фотографы признают его фотографом, частью индустрии. Коул любит исследовать новые места и фотографировать других людей. Порой он даже пробирается в закрытые помещения незаконно. Ему приходится искать места, где его бы никто не узнал, так что он любит безлюдные территории.

Если бы вы пошли со мной на разведку новых мест, вполне вероятно, что это было бы страшновато.

Вдохновением для него может стать любой снимок в инстаграме.

Больше всего меня вдохновляют люди моего возраста, с которыми я работаю или которых снимаю. Они очень помогли мне развить мой стиль. Никто целиком не индивидуален, это просто невозможно. Каждый работает с чем-то уже существующим и на основе этого создает свои работы.

Кроме того, он беспокоится о том, чтобы люди не стали искать сексуальный подтекст в его работах — будучи парнем он фотографирует красивых девушек.

О свободе:

Я теперь фолловлю аккаунты некоторых звезд, и все, чем те занимаются — это реклама. Они постоянно что-то продают, и это ужасно, я это просто ненавижу.

Соцсети Коула значительно отличаются от типичных аккаунтов актеров. Например, Коул не стесняется шутить над собственными фанатами в соцсетях:

Новая обложка и интервью для журнала #ASOS. Продавайте лимонад, зарабатывайте наличку, а после тратьте всё на это издание. Посылайте журнал своим врагам, посылайте журнал своим друзьям, сворачивайте из меня фигурки лебедей-оригами, это не имеет значения, потому что слишком поздно, вы внесли свою лепту в капитализм.

Он открыто говорит о многих вещах, которые по-прежнему считается табуированными в нашем обществе. Например, о важности раскрытия различной сексуальности в кино. Для него нет вещей, о которых он не будет писать в соцсетях, потому что боится осуждения, будь то обсуждение эрекции или шутки о том, что у его близнеца мозг с орех.

Иногда перед тем, как я ухожу из дома, я машу на прощание камере моего ноутбука только для того, чтобы сделать лучше день агента ФБР . Дружелюбие заразно, знаете ли.

Кроме шуток, он также открыто высказывается в отношении политики, заявляет о необходимости сетевого нейтралитета и поддерживает женщин в движении #metoo.