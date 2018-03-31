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Встреча гения и властелина
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Встреча гения и властелина 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Сын Баха, Карл Филипп Эммануил, с 1740 года работал клавесинистом в капелле короля. Флейтист-меломан Фридрих через него передал приглашение «старому Баху». Слава о великом импровизаторе-полифонисте долетела до просвещенного монарха. Ради встречи с ним венценосец оставил все срочные дела и отменил свой вечерний концерт.
Сначала радушным хозяином-королем Баху была показана дворцовая новинка, пианофорте Зильбермана — ранняя разновидность фортепиано. У короля имелось несколько экземпляров этого инструмента. Бах, переходя из залы в залу, с удовольствием импровизировал на них. Желая угодить королю, композитор попросил Фридриха сочинить музыкальную тему.
Получив королевскую мелодию, Бах тут же сыграл на неё трёхголосную фугу. На монаршую просьбу сочинить шестиголосную фугу на эту тему Бах уклончиво ответил, что не всякая тема подходит для такой цели. Фридрих II  По возвращении домой старый композитор все же выполнил просьбу короля. Вскоре Бах, вежливый гость, прислал Фридриху ответный подарок за радушный прием — цикл канонов, фуг и других произведений на «Королевскую тему», который сейчас известен как «Музыкальное приношение» (нем. Das Musikalische Opfer). Бах озаглавил цикл, посвящённый королю так: " R egis I ussu C antio E t R eliqua C anonica A rte R esoluta" (Данная Повелением Короля Тема и Прочее, Исполненное в Каноническом Роде) — акростих, первые буквы которого образуют слово «ричеркар» (старинное название фуги). Гений Баха нашел блестящий ход для обработки малоинтересной «королевской темы» (лат. Thema Regium) в полифоническом стиле.
В этот «королевский музыкальный обрубок», непригодный для полифонического развития, Иоганн Себастиан Бах вложил весь опыт и мудрость величайшего контрапунктиста.
Фраза Баха из посвящения королю: "…я решил сию поистине королевскую тему обработать более совершенно и затем сделать известной миру". «Королевская тема» проходит почти во всех частях огромного цикла. Объединяющая тональность всего сочинения — до минор. Гениальная сосредоточенность баховской мысли поднимает это произведение на недосягаемую высоту исполнительского мастерства. Не всякий исполнитель прикасается к этому наследию Иоганна Себастиана Баха. В этом сочинении композитор оставил несколько музыкальных загадок, требующих нескольких вариантов исполнения.
Но есть еще одна загадка во встрече гения и властелина. Король снисходительно-равнодушно относился к национальной немецкой музыке. А Бах увековечил его тему в барочной немецкой полифонии, в высшем ее проявлении — фуге. Почтительнейше обращаясь к Фридриху II, композитор нашел такие интонации в посвящении, которые позволили ему, сохраняя достоинство, разговаривать на равных с прусским хозяином. Бах называет свой подарок «Музыкальным приношением» (Das Musikalische Opfer). Слово Opfer означает и жертву. «Музыкальная жертва». Кому? Посвящая свое искусство великому королю, будучи ревностным протестантом, не имел ли в виду Иоганн Себастиан «короля всех королей и царя всех царей» (что Фридрих милостиво принял на свой счет) Иисуса Христа?
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