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Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке
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Эмблема ЧМ-2018 на рисовом зернышке и караван в игольном ушке 

Sputnik Узбекистан 42 минуты назад
Фото: Sputnik Узбекистан
Караван верблюдов, шествующий по внутреннему ободку игольного ушка, Чебурашка и Крокодил Гена, сделанные на срезе макового зернышка, а также эмблема предстоящего Чемпионата мира по футболу на срезе рисового зернышка — вот далеко не полный список работ мастер.
Владимир Анискин, кандидат физико-математических наук, живет в Новосибирске, работает в Институте теоретической и прикладной механики имени С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН и создает свои уникальные работы вручную с 1998 года.
Микроминиатюра — это редкое направление в изобразительном искусстве, работы в котором изготавливаются, как правило, под микроскопом.
Смотрите в фотоленте, как выглядят удивительные миниатюры.
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