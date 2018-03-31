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55 человек отравились на свадьбе в Узбекистане
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55 человек отравились на свадьбе в Узбекистане 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Минздрав организовал проверку ресторана в Узбекистане, где 55 человек пожаловались на недомогание после свадьбы в заведении. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
Врачи диагностировали у 55 человек, которые 28 марта отмечали свадьбу, пищевое отравление в городе Бекабад. Из них шестеро — дети.
Девять пострадавших уже выписаны и проходят амбулаторное лечение. Состояние остальных пострадавших средней тяжести. Эпидемическая ситуация находится под контролем
— Минздрав.
Проводится проверка.
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