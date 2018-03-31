55 человек отравились на свадьбе в Узбекистане

Минздрав организовал проверку ресторана в Узбекистане, где 55 человек пожаловались на недомогание после свадьбы в заведении. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

Врачи диагностировали у 55 человек, которые 28 марта отмечали свадьбу, пищевое отравление в городе Бекабад. Из них шестеро — дети.

Девять пострадавших уже выписаны и проходят амбулаторное лечение. Состояние остальных пострадавших средней тяжести. Эпидемическая ситуация находится под контролем

— Минздрав.

Проводится проверка.

Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили после гибели

11-летнего

мальчика в Подольске. Ребенок поил из оставленной на улице бутылки и умер.