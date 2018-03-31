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Родным, друзьям и коллегам. Почему книги остаются в топе лучших подарков?
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Родным, друзьям и коллегам. Почему книги остаются в топе лучших подарков? 

Вологда.рф 2 часа назад
Люди разных возрастов считают, что книга никогда не выйдет из моды. Художественную литературу можно перечитывать раз за разом, а к справочнику или энциклопедии — обращаться в удобное время. При этом книга остается ярким напоминанием о дарителе.
Запах и шуршание новых страниц — то, что особенно привлекает любителей чтения. Красочное оформление и иллюстрации к тексту делают подарок не только полезным, но и красивым.
У книг не бывает срока годности. Старые издания ценятся так же высоко, как и новинки. Даже если информация, напечатанная в книге, устареет, издание вполне может стать раритетом. Чем более давний год выпуска напечатан на титульном листе, тем выше оно будет цениться.
Книгу можно подобрать под характер любого человека. При этом дарить ее уместно как родным и близким, так и коллегам по работе. Кому-то понравится детектив, научное издание или современная проза. Любителям классики можно подарить переиздание знаменитых романов.
Есть книги — фотоальбомы, путеводители, каталоги, энциклопедии и прочее. В последнее время появились интерактивные книги-дневники, где каждый может попробовать себя писателем. Еще одна новинка двадцать первого века — это книги по фильмам. Такой презент придется по нраву фанату киноленты.
Книга — это символ знаний, время для отдыха и способ развить творческое мышление. Печатный подарок на любой вкус можно подобрать в магазине «Источник». Он расположен в Вологде на улице Мира, 14.
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