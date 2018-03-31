Нижегородка победила на «Поле чудес» и отказалась от суперигры

Нижегородка победила на «Поле чудес» и отказалась от суперигрыВ мартовском выпуске капитал-шоу «Поле чудес» участвовала нижегородка Юлия Константинова.

Первый вопрос был связан с легендарным советским фильмом «Ирония судьбы, или С легким паром». Леонид Якубович рассказал о том, что сцену в бане, оказывается, снимали вовсе не в настоящей бане. Так где же снимали эту сцену?Юлия начала свою игру с подарков. Под аплодисменты внесли две огромные корзины и картину.

— Кто картину писал? — поинтересовался Якубович.

— Картину писала моя хорошая подруга, она ваша поклонница с детства, — ответила Елена. — Зовут ее Елена Кручинина. Леночка, Леонид Аркадьевич, я думаю, оценит твои труды!

— Оценил, оценил, — заулыбался ведущий. — А вот шишки-орехи — это с моей малой родины. Мама еще передала грибочки! Мам-пап, привет!

— Я могу ошибаться, но, судя по жестам и поставленному голосу, вы имеете отношение к миру искусства? — поинтересовался ведущий шоу.

— Имею! Я окончила Нижегородскую государственную консерваторию.

К миру искусства имеет отношение и сын Юлии Александр Сергеевич, приехавший на шоу вместе с ней. Ясное дело, что с таким именем юноше ничего не остается, как писать стихи. Одно стихотворение, сочиненное специально для Якубовича, он тут же зачитал:

Шли мы лесом, шли мы полем

И попали к дяде Лене.

Пятки в кровь совсем мы сбили,

Чай из термосов пролили,

Вот стою я перед вами и глазам своим не верю —

Якубович! Настоящий!С фотографией я сверил.

Люди, вы меня простите!

Дядя Лёня, ущипните!

Можно я вас обниму и обратно в зал пойду?На первом же ходу Юлия назвала слово — «лестница» — и прошла в финал. Финальный вопрос касался великого русского актера Георгия Милляра . Играя всякую нечисть, он вынужден был накладывать очень сложный грим. Так, в фильме «Марья-искусница» голову актера мазали…

Юлия угадала три буквы подряд и получила право на две шкатулки. В левой шкатулке оказалось 5 тысяч рублей.

«Как раз на обратную дорогу», — обрадовалась Юлия. И назвала слово — «зеленка».

— Это какая-то другая реальность, это не про меня, — не веря своему счастью, сказала нижегородка.

За победу ей вручили целый воз всяких нужных вещей: от электрического пианино до кулера и ноутбука.

Якубович стал предлагать суперигру победительнице.

— Я вижу, что вы хотите сыграть, но что-то вас держит, — сказал он.

— Вот это все, видимо, — сказала Юлия, показывая на уже выигранные призы. — Нет, мы не то, что меркантильные личности…Решающее слово осталось за сыном: «Мама, забирай призы и уходим!» — сказал Александр Сергеевич.

— Часть призов я, скорее всего, подарю моим близким, возможно, отдам в детский дом, потому что у нас есть ребята, которые в этом нуждаются, — поделилась победительница своими планами.

«Я очень довольна, я благодарю «Первый канал» за то, что существует такой проект, за то, что такую сказку дарят простым людям, которые могут просто написать письмо и сняться в такой замечательной, позитивной, веселой передаче. Мы все между собой перезнакомились, подружились! Это так здорово! Спасибо огромное!» — сказала в конце счастливая победительница.