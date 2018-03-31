Британец целый месяц обедал в лучших ресторанах США и не платил по счетам. Полиция разводит руками

21‐летний британец Ник Купер прославился на все США потрясающей наглостью в своих преступлениях. Он целый месяц обедал в самых дорогих ресторанах и останавливался в лучших отелях в городе. Однако по счетам ни разу не платил. Парня несколько раз арестовывали, но каждый раз ему удавалось бежать. Об этом пишет The Times

Среди «приобретений» британца — редчайший односолодовый ирландский виски

34-летней

выдержки, который, как сообщает полиция, обычно хранится в сейфе под кодовым замком. Стакан напитка, который выпил парень, стоил 1200 долларов — это почти 68 тысяч рублей.

За март Купера арестовывали целых семь раз. Каждый раз ему удавалось бежать. Но жажда «красивой жизни» забесплатно не оставляла молодого британца. Он снова и снова возвращался в увеселительные заведения, каждый раз представляясь под новым именем.

13 марта он отобедал в одной из самых старых премиальных отелей Америки — «Уиллард Интерконтиненталь» и попросил записать заказ на выдуманное имя, после чего скрылся. Его поймали.

На той же неделе молодого человека снова арестовали после обеда в «Ритц-Карлтоне», где он, как сообщается, заказал осьминога на гриле, каре из ягненка, а также бутылку вина

каберне-совиньон

общей стоимостью 256 долларов — это 15 тысяч рублей. Он вновь представился чужим именем.

Несколько раз Ника Купера доставали без сознания или в полусознательном состоянии из самых дорогих гостиничных номеров — молодой человек оказался вдобавок еще и большим любителем наркотиков. Вскоре фотографии любителя дольче виты начали передавать друг другу рестораны, бары и отели Вашингтона. Когда молодому человеку начали давать «от ворот поворот» во всех люксовых заведениях американской столицы, его собутыльники взбунтовались. Они никак не могли понять, почему настолько богатый человек стал персоной

нон-грата. Впоследствии они сообщили полицейским о том, как именно представлялся парень. По его словам, он родился в столице Великобритании, в зажиточном доме в районе Кенсингтон, а однажды целых три недели кутил в Лас-Вегасе, празднуя свой день рождения.

Личность преступника раскрыл Майкл Бишоп, директор Национальной библиотеке Черчилля при Университете Джорджа Вашингтона , где учился молодой человек.

Было забавно наблюдать, как он опрокидывает в себя один дорогой напиток за другим. А паренек-то оказался знающим

— пошутил Бишоп.

Сейчас Ник Купер находится под стражей, теперь уже правоохранительные органы позаботятся о том, чтобы он никуда не сбежал. Но и там молодой человек продолжает вести себя неадекватно. Согласно судебным документам, мистер Купер несколько раз просил полицию застрелить его. Адвокат

21-летнего

гражданина Великобритании продолжает утверждать, что он невиновен.