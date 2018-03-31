Читатели сайта телеканала «360» и читатели Русфонда спасли Надю Тюкову

22 марта на 360tv.ru и rusfond.ru мы рассказали историю Нади Тюковой из Подмосковья. У девочки врожденный порок сердца — двойной дефект межпредсердной перегородки. Уже сейчас Надино сердечко работает с огромной перегрузкой. Девочке необходима срочная операция. Уже сейчас Надино сердечко работает с огромной перегрузкой. Девочке необходима срочная операция.

Кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института готовы провести ее щадящим способом: закрыть дефект специальным имплантом — окклюдером.

Операцию сделают за счет госбюджета, но дорогой окклюдер родителям девочки надо приобрести за свой счет. Семья переживает сейчас трудный период: мама Нади — инвалид, папа недавно лишился работы из-за сокращения. Собрать такую большую сумму им не по силам.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (295 337 руб.) собрана. Читатели 360tv.ru и rusfond.ru собрали 307 632 руб. Всего собрано 307 632 руб. Госпитализация в апреле–2018.

Родители Нади благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, «излишки» пойдут на реализацию программы Русфонда «Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам».

Мама Нади рассказывала, что заболевание сердца резко проявилось в прошлом году. Дочка занималась танцами, каталась на коньках и ходила в цирковой кружок. Но от всего отказаться: и от танцев, и от коньков, и от цирка.