Сбор средств для помощи 2‐летней Злате из Подмосковья

Мы продолжаем совместный благотворительный проект телеканала «360» и фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд». Сегодня в неотложной помощи нуждается Злата Сондык из Московской области.

Двухлетняя Злата живет в подмосковном городе Лобня с мамой, папой, братом-двойняшкой и старшей сестрой. У Златы врожденный порок сердца — большой дефект межпредсердной перегородки, который продолжает увеличиваться. Девочке назначают новые препараты, но они не помогают.

У Златы появилась одышка. Стоит девочке побегать и попрыгать, как у нее перехватывает дыхание. Когда Злата плачет, у нее на лице проступает синева. Любое физическое усилие, и девочка покрывается каплями пота. Девочке требуется срочная операция. Кардиохирурги готовы провести ее щадящим методом, не вскрывая грудную клетку. Только специальную «заплатку», окклюдер, которым закроют дефект, родителям нужно оплатить. У многодетной семьи таких денег нет.

«Из роддома меня с двойняшками выписали на пятые сутки, как здоровых. А через месяц районный педиатр услышал шумы в сердце у обоих детишек. После обследования у кардиолога у Златы обнаружили дефект межпредсердной перегородки, а у Влада — открытое овальное окно. Специалисты назначили дочке медикаментозное лечение, рекомендовали понаблюдать за детьми, и через полгода привезти их на обследование.

Меня тревожило, что дочка плохо ела и мало прибавляла в весе. Злата и сейчас выглядит младше своего возраста. Новое обследование показало, что у сына открытое овальное окно уменьшилось, а у Златы размер дефекта увеличился и достиг уже 8,2 мм. Но кардиологи по-прежнему выразили надежду на то, что отверстие в межпредсердной перегородке все-таки закроется само, и операция дочке не понадобится. Тем более что Злата была такая маленькая и слабенькая, что делать ей операцию было слишком рискованно. Дочке назначили новые препараты, но и они не помогали.

У Златы появилась одышка. Стоит девочке побегать и попрыгать, как у нее перехватывает дыхание. А когда Злата плачет, у нее на лице проступает синева. Любое физическое усилие, и дочка покрывается каплями пота. Ее красивые длинные волосы постоянно влажные, из-за этого Злату мучает зуд, она расчесывает кожу головы до глубоких царапин.

Недавно двойняшек записали в детский сад, но пока наша Злата больше болеет, чем ходит. Два дня посещения подряд — абсолютный «рекорд». Начинается простуда с затяжным, надрывным кашлем, и дочке приходится сидеть дома. Нас постоянно терзает страх за жизнь дочки. Даже обычная простуда опасна для нее, и мы панически боимся осложнений. Дочке требуется срочная операция.

Кардиохирурги готовы провести ее щадящим методом, не вскрывая грудную клетку. Только специальную «заплатку», окклюдер, которым закроют дефект, нам нужно оплатить. У нас таких денег нет. Помогите нам, пожалуйста», — Людмила Сондык, Лобня, Московская область.

Внимание! Стоимость окклюдера 295 337 руб.

Детский кардиохирург Московского областного консультативного диагностического центра для детей (МОКДЦД) Михаил Мартаков (Москва): «У девочки врожденный порок сердца — дефект межпредсердной перегородки — осложнен растяжением правого желудочка и начальными признаками легочной гипертензии. При затягивании оперативного лечения это может привести к недостаточности миокарда. Своевременное эндоваскулярное закрытие дефекта межпредсердной перегородки окклюдером позволит предотвратить опасные осложнения. Операция щадящая, после нее девочка быстро восстановится и будет нормально развиваться».

ПОМОЧЬ ЗЛАТЕ СОНДЫК

Вы можете также помочь детям Русфонда, пожертвовав через приложение для iPhone: rusfond.ru/app. Или сделав SMS-пожертвование, отправив слово ДЕТИ на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Абонентам МТС ТЕЛЕ2 нужно подтверждать отправку SMS. Дополнительную информацию о Русфонде и детях, которым нужна ваша помощь можно найти на сайте организации.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Злату Сондык, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.