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В Архангельске представили книгу о ледоколе «Красин»
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В Архангельске представили книгу о ледоколе «Красин» 

ТАСС 4 минуты назад
АРХАНГЕЛЬСК, 31 марта. /ТАСС/. Книгу «Победитель. Героическая жизнь ледокола „Красин“ представил в субботу в Архангельске заслуженный художник России Алексей Григорьев. Он является автором как текста, так и иллюстраций издания, выпущенного тиражом в 1 тыс. экземпляров.
»Я, когда познакомился с такой потрясающей биографией ледокола, захотел ее передать [читателям]", — сказал ТАСС Григорьев.
В книге описана история легендарного судна от момента постройки до завершения истории по спасению итальянской экспедиции Умберто Нобиле, который пытался покорить Северный полюс на дирижабле. «31 марта 1917 года в Ньюкасле, где был построен ледокол, на нем был поднят Андреевский флаг. Ледокол тогда был назван „Святогор“, а Андреевский флаг означал, что это был военный корабль», — пояснил директор Северного морского музея Евгений Тенетов.
"Святогор" был предназначен для проводки судов в порт Архангельска, для работы в горле Белого моря. «В то время страна будто вернулась в петровские времена, когда Балтика была отрезана, в Черном море был турецкий флот, оставались только порты на Дальнем Востоке и Архангельск», — отметил Григорьев.
В книге дано подробное описание ледокола, история с его затоплением в годы интервенции на севере, смена имени и спасение итальянской экспедиции. «Спасение экспедиции Нобиле — самое интересное и звездное в истории „Красина“. Это международная история: Амундсен, который погиб, спасая своего фактически врага, летчики, тот же полет Чухновского, который взлетел, с каких-то буквально осколков льдины», — рассказал автор. Как художник, Григорьев сделал большой акцент на иллюстрации. По словам автора, это его вторая арктическая книга. Сейчас он работает над следующей, посвященной первому полярному летчику Яну Нагурскому.
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