У Марго Робби есть невероятно сексуальный младший брат: что мы о нем знаем

Кэмерон Робби

Марго Робби неоднократно попадала в рейтинги самых красивых людей планеты. Оказалось, австралийка, которая покорила своей красотой Голливуд, не единственная в своей семье, кто приковывает взгляды окружающих и стремится к славе. Последнее время в интернете активно обсуждают младшего брата актрисы Кэмерона Робби, который ничуть не проигрывает ей в привлекательности. Итак, что нам известно про симпатичного молодого человека?

Детство и семья

Отец Марго ушел из семьи, когда ей было четыре года, Кэмерону тогда было еще меньше, помимо них в семействе Робби подрастали еще двое старших детей — сестра Аня и брат Лахлен. По постам в Instagram видно, что Кэмерон очень привязан к родным. Если верить воспоминаниям актрисы, ее мама много работала (она физиотерапевт, и занималась больными детьми и пожилыми людьми), поэтому большую часть времени детвора проводила на ферме у бабушки с дедушкой.

Кэмерон Робби с матерью

Близкая дружба с сестрой

Поскольку Марго и Кэмерон были младшими из четырех детей в семье и близкими по возрасту, это их сплотило: звездный брат то и дело выкладывает фотографии Марго на своей странице в социальной сети, подчеркивая, что очень гордится своей старшей сестрой. Кэмерон одним из первых поздравил Марго с номинацией на «Оскар»:

У меня нет слов, чтоб передать, как я горжусь этим человеком!

There’s nothing I could say that articulates how proud I am of this one #whatamoment #academyawardnominee!

A post shared by Cameron Robbie (@cameronrobbie) on Jan 23, 2018 at 6:36am PST Кэмерон и Марго Робби

Человек собаке друг

Молодой человек обожает собак и регулярно выкладывает на воей странице фотографии с ними, поэтому Кэмерона можно легко назвать собачником. Хотя брат Марго счастлив позировать с разными псами, он является хозяином только одного, которого называет своим лучшим другом и самым любимым существом в мире.

Кэмерон со своей собакой. Фото из Instagram

Ready to roll with my homedog

A post shared by Cameron Robbie (@cameronrobbie) on Oct 4, 2013 at 3:52am PDT Прекрасное чувство юмора

Брат Марго Робби часто пытается подшутить над знаменитой старшей сестрой. После того как Марго уступила статуэтку «Оскар» Фрэнсис Макдорманд в Номинации «Лучшая женская роль», Кэмерон выложил видео, которое подписал:

У меня сообщение для Марго: недостаточно хороша,

— сопроводил свое ироничное сообщение звездный брат хештегом #ВсеЕщеМаминЛюбимчик.

Марго и Кэмерон Робби

Карьера на телевидении

Зная, как эмоционально Марго может реагировать, телеканал MTV решил удивить актрису и отправил ее младшего брата Кэмерона проинтервьюировать ее по случаю выхода мультфильма «Кролик Питер» (Peter Rabbit). Марго совершенно не ожидала появления своего брата, поэтому очень долго не могла сосредоточиться и вопила:

Боже мой! Ты работаешь на MTV!

Робби-младший начал сотрудничество с телеканалом совсем недавно, о чем пока не рассказал своей знаменитой родственнице. Элизабет Дебики, которая присутствовала при этом розыгрыше, похоже, ничуть не растерялась, она сказала, что сразу узнала в Кэмероне родственника Марго:

Вы очень похожи!

Элизабет Дебики, Кэмерон и Марго Робби

Активизм

Кэмерон также придерживается активной гражданской позиции: он участвовал в демонстрациях и обращался к своим подписчикам с просьбой отдать свой голос за легализацию однополых браков по всей Австралии. Соотечественники в итоге проголосовали за равные права (61 процент), и парламенту пришлось узаконить однополые браки. Случилось это 7 декабря 2017 года.

Сейчас не время терять голову, проявите доброту и проголосуйте за равенство. Голосование не навредит вам — молодые австралийцы заслуживают быть принятыми в обществе и оставаться в безопасности.

Кэмерон Робби