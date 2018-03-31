Музыка «Во благо»: кто помогает талантливым ребятам достичь новых высот

Фонд развития культуры «Во благо» отмечает свой первый значимый юбилей. Руководитель проекта Олег Долгополов объявил для преподавателей и талантливых ребят, которые занимаются с именитыми музыкантами, декаду добрых дел. Свой десятый день рождения фонд отметит помощью на местах.

— Пусть каждый внесет свою лепту: поможет старшим, устроит концерт или скажет просто доброе слово близким и друзьям. В наше непростое время добрые дела так важны, — уверен Олег Долгополов.

Сам он в 2008-м придумал фестиваль «Хрустальные звездочки», из которого и выросло отдельное направление — находить одаренных мальчишек и девчонок и помогать им раскрывать собственные таланты. В Москву для этого приезжают школьники из разных городов России, пользуются популярностью занятия со столичными специалистами и у юных москвичей.

Например, концертмейстер Марина Рудь приводит на занятия своего воспитанника — Ивана Дерунова.

— Я учусь в музыкальном кадетском корпусе имени Александрова при Московском государственном институте культуры, — рассказывает школьник. — С пятого класса увлекся музыкой, понял, что хочу играть на трубе. Учусь этому уже третий год.

Летом прошлого года папа Ивана узнал о фонде, приехали, прошли прослушивание, педагоги обратили внимание на высокие способности ребенка. Первые занятия проходили в Московской консерватории, потом семиклассник стал заниматься.

— На занятиях я могу работать над звуком, улучшать его, совершенствовать технику, а еще играть целые произведения, — горят глаза у Ивана Дерунова. — Сочиняю и сам, помогают в этом уроки сольфеджио. Получается неплохо.

Теперь с мальчиком занимается российский музыкант, трубач, дирижер и педагог Владислав Лаврик

Стоять на месте фонд не собирается. В его стенах организована звукозаписывающая студия, проходят различные творческие мастер-классы, а двери для самых способных открыты каждый день.