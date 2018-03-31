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Пульсация русского мироздания
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Пульсация русского мироздания 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
О русских орнаментах либо хорошо, либо ничего. Не потому, что это искусство заснуло еще в XVIII веке. А потому, что сегодня нет ни одного человека, который бы нам смог разъяснить тайну этой народной геометрии.
Люди науки, конечно, будут вам уверенно разъяснять, что означает тот или иной узор, говорить о «защитных» функциях орнамента и пр. Не верьте им! Ибо ученые не могут до сих пор объяснить вполне «фигуральных» петушков и жар-птиц народной вышивки. Что уж говорить о «фрактальной геометрии» высокого орнаментального искусства в храмах. Нам остается только вглядываться в ритмичную беспредметность и надеется, что чрез загадочные узоры мы почувствуем вибрации Абсолютного. Мы уверенно можем сказать лишь об одной из многих функций этих орнаментов — передавать присутствие Всевышнего.
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